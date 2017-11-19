Афиша на неделю: 20-24 ноября

18-24 ноября. VIII Международный фестиваль-конкурс молодых исполнителей ARS POLONIA

В конкурсе примут участие более 150 музыкантов-исполнителей по четырем возрастным категориям и восьми номинациям. Жюри конкурса сформировано из числа авторитетных музыкантов, в том числе из зарубежных стран.

Кыргызская национальная консерватория, программа.

1-30 ноября. Выставка Александра Викторова «Палитра осени»

Александр Викторов — художник-живописец, приверженец реалистической школы живописи. Член Союза художников Кыргызстана. Участник многих республиканских и международных выставок. Его картины находятся в частных коллекциях в Турции, Германии, США, России, Австрии и других странах.

Дом-музей С.Чуйкова, 9.00-17.00.

10-26 ноября. Выставка Жаныбека Бердикеева «Впечатление от лета»

Выставлено более 160 работ члена Союза художников на разные темы.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

20 ноября. Благотворительный концерт с участием звезд кыргызской эстрады

Все собранные средства от концерта пойдут на операцию на сердце маленькой Мариям Асангазиевой.

Дворец спорта имени Кожомкула, 18.00.

21 ноября. Управленческие поединки

Многие не знают, как выйти из той или иной ситуации. А эти поединки помогут вам правильно вести переговоры и верно поступить в той или иной ситуации.

Компания Feel Good, 18.00.

21-26 ноября. Исследовательская выставка «В поисках города»

На выставке объекты представлены в виде инсталляции, видео-арта, архивных фотографий.

«Асанбай-Центр», 12.00-22.00.

22 ноября. Групповые занятия по фристайлу

Кинологический фристайл — вид кинологического спорта по танцам с собаками, представляющий собой сочетание упражнений на послушание и различные трюки и движения, совершаемые собакой и человеком под музыку. В первую очередь в танце должны демонстрироваться способности и навыки собаки, а также ее взаимодействие с проводником.

Манеж Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта, 19.00.

23 ноября. Кинопремьеры

«Снеговик» (драма, криминал). По бестселлеру Ю.Несбе. В течение многих лет в день, когда выпадает первый снег, бесследно исчезают замужние женщины. Сложить все части загадочного пазла под силу только знаменитому детективу. Он потерял покой и сон, ведь время следующего снегопада неумолимо приближается.

«Здравствуй, папа, Новый год!-2» (комедия). В сиквеле комедийного хита 2015 года отец и отчим объединяются, чтобы организовать для своих детей идеальный рождественский праздник. Но их с горем пополам достигнутый нейтралитет оказывается под угрозой, когда к внукам приезжают олдскульный мачо-папаша Дасти и чувствительный и эмоциональный папочка Брэда. Они как нельзя кстати, чтобы превратить Рождество в кошмарный хаос.

«Тайна Коко» (мультфильм). Невероятная, красочная и трогательная история двенадцатилетнего Мигеля, который в результате череды забавных недоразумений отправляется в захватывающее приключение. Подростку предстоит разгадать семейную тайну столетней давности и устроить встречу родственников, какой еще не бывало в истории!

«Коматозники» (ужасы, триллер). Пятеро студентов-медиков, одержимых желанием узнать, что происходит с человеком после смерти, решаются на рискованный эксперимент: на время они останавливают друг другу сердце, чтобы погрузиться в состояние клинической смерти и на собственном опыте понять, что происходит с человеком по ту сторону. Но они забывают, что, переступив черту, нужно быть готовым к последствиям.

«Обет молчания» (боевик). Успешный адвокат и счастливый семьянин Фрэнк в один миг теряет жену и дочь. Произошло жестокое убийство, но расследование не продвинулось ни на шаг. Теперь у юриста в жизни одна цель: найти настоящих убийц. Он начинает собственное расследование.

«24 часа на жизнь» (боевик). Во время очередного задания погибает киллер, на совести которого много невинных жертв. Но таинственным образом он возвращается из потустороннего мира к жизни. И теперь у него есть только 24 часа, чтобы, объединившись с убийцей, от руки которого он принял смерть, искупить вину и спасти свою душу.

23-24 ноября. Комедия абсурда «Наваждение»

Что же человеческое сохранилось в нас? Можем ли мы сохранить накопленные веками нравственные ценности человечества? Что мы оставим нашим потомкам? Вот вопросы, которые задают зрителям автор пьесы и исполнители спектакля.

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 18.00.

23 ноября. Литературный моноспектакль «Есть музыка над нами»

Моноспектакль актрисы Ирины Сурковой — это попытка обращения к стиху как к музыке, это субъективный взгляд исполнителя, способ отражения творчества поэта, его интуитивности и семантических наложений. Творчество Осипа Мандельштама более всего приближается к законам симфонического жанра.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

23 ноября. Откровенный диалог «Я стою у ресторана: замуж — поздно, сдохнуть — рано»

Это история двух женщин, которые всю жизнь прожили, не задумываясь о том, кто они. Их многое объединяет, они обе любили его. Страдали, прощали, ненавидели, плакали и смеялись. Но наступил в жизни момент, когда замуж поздно, а умирать, как говорится, вроде еще рано. Кто в этом виноват? Неужели только он?

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

23 ноября. Мастер-класс «Как стать телеведущим»

Айзада Жамгырчиева в сфере телевидения с 2013 года. Она поделится секретами и даст практические советы, как стать телеведущим, как найти и пройти кастинг, как к нему подготовиться. Регистрация по телефону 0771210612.

Компания Feel Good, 18.30.

24 ноября. Мистический фарс «Шесть персонажей в поисках автора»

События разворачиваются в театре. Во время репетиции очередного спектакля на сцену приходят шесть персонажей и обращаются к актерам с просьбой прервать репетицию, разыграть здесь и сейчас истории их жизни. Драматизм ситуации в том, что жизнь этих персонажей — сплошная трагедия недоразумений.



Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.



24 ноября. Семинар «Обучение в Австрии»

Обучение в Австрии имеет много преимуществ. К примеру, лучшие университеты мира, высококлассное образование, высокий уровень жизни и возможность подработки во время учебы и открытой визы для поиска работы после окончания. Подробнее об обучении в Австрии вы можете узнать на презентации. Регистрация по ссылке.

Кофейня Sierra (ТК «Таш-Рабат»), 19.00.

24 ноября. Выступление Рэя Хортона (США)

Один из самых романтичных певцов 1990-х. Его голос хорошо известен во всем мире — он был одним из участников легендарной группы Milli Vanilli, в Европе широкую узнаваемость он получил, когда в 1998 году стал ведущим вокалистом самой популярной европейской рэп-группы NANA.

Паб Barclays, 20.00.