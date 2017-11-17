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Общество

В Бишкеке открылась выставка китайских мастеров живописи и росписи по фарфору

В Бишкеке накануне открылась выставка китайских мастеров живописи и росписи «Пекинский сказ о Шелковом пути на фарфоре».

Представлено более 70 работ известных современных художников Китая. Картины показывают природу и достопримечательности Пекина, сцены из жизни китайцев, фарфоровые изделия демонстрируют искусство каллиграфии.

Фарфоровые изделия с росписью китайских мастеров отличаются наивысшим качеством, красотой, разнообразием сюжетов.

Новым для кыргызстанского зрителя оказался вид полотен. В китайской живописи, в отличие от европейской, существуют картины-свитки. Они свертываются на палочке в рулон и хранятся в специальных футлярах.

Как отметили организаторы, проект «Пекинский сказ о Шелковом пути на фарфоре» направлен на укрепление международного культурного обмена и сотрудничества стран в Центральноазиатском регионе в рамках государственной программы КНР «Один пояс — один путь».

Экспозиция в выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова будет открыта до 19 ноября. Потом ее увезут в Узбекистан. 
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