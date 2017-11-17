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Общество

В Бишкеке разыграют Кубок КВН Анэса Зарифьяна

В столице Кыргызстана 18 ноября разыграют Кубок КВН Анэса Зарифьяна. 

За кубок поборются сильнейшие команды из Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана. Победитель определится по результатам трех конкурсов: приветствия, разминки и СТЭМ. 

Призовой фонд - 200 тысяч сомов. Победитель поедет на фестиваль КВН в Сочи.

Кубок учредили в 2016 году в честь 70-летия участника первой игры во Фрунзе в 1964 году, постоянного члена жюри, известного поэта, ученого, профессора Анэса Зарифьяна, который внес весомый вклад в ее развитие. Инициативу поддержал благотворительный Фонд профессора Генриха Баляна.

Игра начнется в 18.00 в Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Т.Абдумомунова.

ИА «24.kg» является информационным партнером мероприятия.
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