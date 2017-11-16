13:58
+5
USD 69.75
EUR 82.59
RUB 1.16
Общество

В Бишкеке отметят День недоношенных детей

Завтра в Бишкеке отметят День недоношенных детей. Об этом ИА «24.kg» сообщила заведующая отделением патологии новорожденных недоношенных детей Национального центра охраны материнства и детства Сагын Абдувалиева.

Мероприятие пройдет с участием недоношенных и глубоко недоношенных детей, выписанных из отделения патологии за последние 10-12 лет.

«Мы расскажем о последних достижениях в мировой неонатальной практике. Родители также поделятся своим опытом выхаживания глубоко недоношенных детей», — рассказала Сагын Абдувалиева.

По ее словам, из 160 тысяч детей, рожденных в течение года, 7-8 процентов появляются раньше срока.
Ссылка:
просмотров: 210
Версия для печати
Популярные новости
ДТП с&nbsp;пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в&nbsp;несчастный случай ДТП с пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в несчастный случай
В&nbsp;Бишкеке против нарушителей начали активно использовать блокираторы колес В Бишкеке против нарушителей начали активно использовать блокираторы колес
Глава Минздрава рассказал, как депутат парламента просил устроить на&nbsp;работу Глава Минздрава рассказал, как депутат парламента просил устроить на работу
Приказ об&nbsp;увольнении шести главврачей Минздрав &laquo;готовил тайно&raquo; Приказ об увольнении шести главврачей Минздрав «готовил тайно»
Бизнес
Узнайте, как получить 1&nbsp;ГОД бесплатных звонков и&nbsp;Интернета! Узнайте, как получить 1 ГОД бесплатных звонков и Интернета!
Mega iTV&nbsp;&mdash; смотри цифровое телевидение с&nbsp;комфортом! Mega iTV — смотри цифровое телевидение с комфортом!
40&nbsp;ГБ Интернета без ограничения скорости в&nbsp;новом тарифе от&nbsp;О! 40 ГБ Интернета без ограничения скорости в новом тарифе от О!
В&nbsp;селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района открыт фирменный салон MegaCom В селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района открыт фирменный салон MegaCom