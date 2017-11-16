Завтра в Бишкеке отметят День недоношенных детей. Об этом ИА «24.kg» сообщила заведующая отделением патологии новорожденных недоношенных детей Национального центра охраны материнства и детства Сагын Абдувалиева.

Мероприятие пройдет с участием недоношенных и глубоко недоношенных детей, выписанных из отделения патологии за последние 10-12 лет.

«Мы расскажем о последних достижениях в мировой неонатальной практике. Родители также поделятся своим опытом выхаживания глубоко недоношенных детей», — рассказала Сагын Абдувалиева.

По ее словам, из 160 тысяч детей, рожденных в течение года, 7-8 процентов появляются раньше срока.