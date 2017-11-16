В Бишкеке проходит пикет против поправок в Водный кодекс

В центре Бишкека перед «Белым домом» проходит пикет гражданских активистов против поправок в Водный кодекс.

По словам одного из организаторов пикета Мавляна Аскарбекова, на прошлой неделе состоялась встреча гражданских активистов, членов правительства, депутатов ЖК по вопросу поправок в кодекс, однако стороны не пришли к единому мнению.

«Мы на месте ознакомились с ситуацией на руднике «Кумтор», и положение действительно тяжелое. За 20 лет своей деятельности компания уничтожила до 70 процентов ледника Давыдова, кроме того, начали рыть на леднике Сары-Тор, и, возможно, он повторит судьбу ледника Давыдова», — сказал активист.

Он также напомнил, что возле озера Петрова был сооружено хвостохранилище.

Сейчас Водный кодекс рассматривается в парламенте в третьем чтении, и мы пришли сюда выразить свою позицию, сказать, что мы против незаконного решения по кодексу. Мавлян Аскарбеков

По его словам, сотрудники правоохранительных органов показали решение суда о том, что до проведения инаугурации президента на площади запрещено проводить массовые акции.

«Нам это решение на руки не дали, хочу сказать, что по Конституции каждый гражданин имеет право на выражение своей позиции, суды же, зная эти нормы Основного закона, принимают такие решения», — сказал он.