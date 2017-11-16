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Общество

В Сокулуке сошли с рельсов две цистерны с ГСМ

В Сокулуке сошли с рельсов две цистерны с ГСМ. Информацию об этом подтвердили в «Кыргыз темир жолу».

Читатель прислал ИА «24.kg» фото с места событий, отметив, что в Шопокове сошли с рельсов три цистерны.

Однако в «Кыргыз темир жолу» пояснили, что инцидент произошел на разъезде в Сокулуке. С рельсов сошли две цистерны с ГСМ. В настоящее время на месте работает служба безопасности. Выясняют причины произошедшего, движение поездов восстанавливается.

Пока нет информации о количестве разлитого топлива.
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