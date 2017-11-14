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Общество

У браконьеров в Нарынской области обнаружен улов ценных пород рыбы

У браконьеров в Нарынской области обнаружен улов (52 штуки) ценных пород рыбы. Об этом сообщает пресс-служба Госэкотехинспекции.

По ее данным, во время рейда сотрудниками регионального Управления Госэкотехинспекции по Нарынской области на берегу озера Сон-Куль задержаны жители села Кызарт Джумгальского района Дуйшонбек Абдиев и Мундузбек Залкарбек уулу, в отношении которых за незаконный лов рыбы был составлен протокол об административном правонарушении, а также оформлены соответствующие документы для передачи материалов в правоохранительные органы. 

Как сообщается, также на берегу озера у браконьеров обнаружены 4 моторные лодки, 50 сетей, каждая длиною в 100 метров. Сети уничтожены на месте, говорится в сообщении.

 
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