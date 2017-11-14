Достижения Кыргызстана в улучшении питания признаны в мире. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщил замминистра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбек Чодуев.

По его словам, Кыргызстан присоединился к движению SUN в 2011 году и активно участвует в глобальных съездах каждые два года. «7-9 ноября кыргызская делегация представила результаты в улучшении питания на глобальной конференции в Абиджане (Кот-д’Ивуар). Мы на самом деле достигли больших результатов. У нас создана многосекторальная платформа движения, куда вошли госорганы, члены парламента, гражданский и академический сектор, а также бизнес-сообщество», — сказал замминистра.

Эркинбек Чодуев отметил, что в республике наряду с продбезопасностью приоритетом является улучшение питания.

Глава Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Юкие Мокуо добавила, что, несмотря на положительные моменты, все еще встречаются последствия и проявления скрытого голода в Кыргызстане — анемия, низкорослость, йододефицит и другое.

«Почти каждый четвертый ребенок в возрасте до 5 лет страдает анемией. Во всем мире инвестиции в питание являются самыми важными для развития страны. Недостаточное питание в период бедствия является причиной высокой заболеваемости и смертности, возникновения хронических заболеваний во взрослой жизни. А это ведет к высоким финансовым потерям. Общая сумма убытков составляет $32 миллиона в год. Большую часть таких убытков можно предотвратить, если инвестировать в программы сокращения неполноценного питания», — сказала она.

К 2017 году Кыргызстан добился 51 процента обогащения производимой муки в стране, и в этом же году принят закон, предполагающий штрафы за ввоз необогащенной муки.

«Сейчас перед Кыргызстаном стоят цели в области питания по снижению микронутриентной недостаточности. Одна из них направлена на снижение железодефицитной анемии среди женщин детородного возраста на 50 процентов до 2030 года (с 35 процентов до 17,5)», — отметили в ЮНИСЕФ.