Телекомпания «Сентябрь» обжалует решение о закрытии канала в Верховном суде

Телекомпания «Сентябрь» подала в Верховный суд жалобу в связи с незаконным решением Первомайского районного суда Бишкека о закрытии канала. Об этом сообщили в ТРК.

Отмечается, что судья Первомайского райсуда Жылдыз Жумабаева вынесла решение без ответчика и адвокатов. Заседание продлилось около часа. Сторона ответчика не успела ознакомиться ни исковым заявлением, ни с самим делом.

Генеральная прокуратура подала иск на телеканал «Сентябрь» в связи с высказываниями экс-главы Ошского областного управления внутренних дел Абдылды Капарова в прямом эфире телеканала 29 сентября 2016 года. Генпрокуратура сообщила, что его высказывания признали экстремистскими. Представители ТРК отметили, что интервью в эфир выпустил другой телеканал с таким же названием, но уже ликвидированный.