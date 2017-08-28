В Кыргызстане отключили телеканал «Сентябрь»

В Кыргызстане прекратил вещание телеканал «Сентябрь». Об этом сообщило руководство ТРК.

Он преобразован в «ЖалбыракТВ» («Лист ТВ»).

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Отметим, Генеральная прокуратура подала иск на телеканал «Сентябрь» в связи с высказываниями экс-главы Ошского областного управления внутренних дел Абдылды Капарова в прямом эфире телеканала 29 сентября 2016 года. Генпрокуратура сообщила, что его высказывания признали экстремистскими.

На данный момент полковник Абдылда Капаров отбывает наказание в колонии-поселении города Нарына. Ошский областной суда признал его виновным в нанесении ущерба чести и достоинству братьев Жээнбековых и разжигании межнациональной розни и приговорил к четырем годам заключения.

22 августа Первомайский районный суд вынес решение о закрытии телеканала «Сентябрь» по иску Генпрокуратуры. Представители ТРК утверждали, что выступление Абдылды Капарова транслировал джалал-абадский телеканал, закрытый год назад и не имеющий отношения к бишкекскому.