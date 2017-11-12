Афиша на неделю: 13-17 ноября

30 октября — 15 ноября. Выставка «А4: Аял, Айыл, Арт, Активизм»

Это результат социально-художественного эксперимента: местные активистки попытались рассказать об острых социальных проблемах местного уровня на языке, который им мало знаком: на языке современного искусства. Подробнее

Мемориальный Дом-музей О.Мануиловой.

2-19 ноября. Выставка конкурса плаката «Жить лучше: здесь и сейчас»

Задача конкурса — наглядно показать не только связанные с МСУ проблемы, но и пути их решения, примеры успешной работы. К участию в конкурсе принимались авторские плакаты, выполненные в любой технике.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

1-30 ноября. Выставка Александра Викторова «Палитра осени»

Александр Викторов — художник-живописец, приверженец реалистической школы живописи. Член Союза художников Кыргызстана. Участник многих республиканских и международных выставок. Его картины находятся в частных коллекциях в Турции, Германии, США, России, Австрии и других странах.

Дом-музей С.Чуйкова, 9.00-17.00.

9-13 ноября. Международная универсальная выставка-ярмарка

Представлены товары и услуги в области телекоммуникаций и информационных технологий, химической, легкой и пищевой промышленности, транспорта и логистики.



Дворец спорта имени Кожомкула, 10.00-16.00.

10-26 ноября. Выставка Жаныбека Бердикеева «Впечатление от лета»

Выставлено более 160 работ члена Союза художников на разные темы.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

14 ноября. Управленческие поединки

Многие не знают, как выйти из той или иной ситуации. А эти поединки помогут вам правильно вести переговоры и верно поступить в той или иной ситуации.

Компания Feel Good, 18.00.

15 ноября. Акция, приуроченная к Дню памяти жертв ДТП

Вам продемонстрируют арт-инсталляцию с силуэтами 938 жертв ДТП, призванную наглядно показать масштаб трагедии на наших дорогах, организуют площадку со свободным микрофоном, где каждый сможет отдать дань памяти многочисленным жертвам.

Площадка возле Кыргызского национального аграрного университета имени К.Скрябина, 10.00-13.00.

15 ноября. Вечер памяти народной артистки СССР Сайры Кийизбаевой

Произведения мировой и национальной оперной классики исполнят ведущие солисты оперы. Дирижер — заслуженный артист КР Нурматбек Полотов.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 18.00.

15 ноября. Концерт группы «Чайф» (Россия)

Группа основана в 1985 году. Тогда они дали первый концерт в свердловском доме культуры под названием «Чайф».

Клуб «Промзона», 22.00.

15 ноября. Французская комедия «Сколько стоит любовь»

Какова цена, которую готовы заплатить за свою любовь герои? Судьба предлагает свою цену за любовь — лакмусовую бумажку стоимостью 6 миллионов для проверки истинности чувств. Так сколько стоит любовь? Ровно столько, сколько вы готовы заплатить.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

15 ноября. Групповые занятия по фристайлу

Кинологический фристайл — вид кинологического спорта по танцам с собаками, представляющий собой сочетание упражнений на послушание и различные трюки и движения, совершаемые собакой и человеком под музыку. В первую очередь в танце должны демонстрироваться способности и навыки собаки, а также ее взаимодействие с проводником.

Манеж Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта, 19.00.

16 ноября. Case Battle

Case Battle — это мини-сессии по решению бизнес-кейсов из самых разных отраслей. В мероприятии приветствуется участие как студентов, так и профессиональных менеджеров, программистов, дизайнеров, копирайтеров, специалистов по маркетингу и других экспертов. Регистрация по ссылке.

Ololohaus, 18.30.

16 ноября. Мастер-класс от эксперта «Модного приговора» Александра Васильева

Мастер-классы с участием Александра Васильева — это всегда яркое и запоминающееся событие. Александр Васильев великолепный рассказчик, он обладает талантом передавать настроение любой эпохи. Встреча пройдет в рамках празднования Всемирного дня женского предпринимательства.

Ресторан Frunze, 12.00-21.00.

16 ноября. Семинар «Уверенность в себе»

Существуют вполне очевидные и простые для наблюдения характеристики поведения, отличающие уверенных в себе людей. Появится ощущение уверенности, и те цели, которые вы ставите себе, будут достижимыми. Регистрация по телефону 0778444444.

Кафе «Экодемия», 18.00.

16 ноября. Кинопремьеры

«Лига справедливости» (фантастика).Бэтмен и Чудо-Женщина набирают команду сверхлюдей для борьбы с пробудившейся угрозой. Но, несмотря на уникальный состав отряда супергероев — Бэтмен, Чудо-Женщина, Аквамен, Киборг и Флэш, быть может, спасать планету от вторжения катастрофических масштабов уже слишком поздно.

«Джиперс Криперс-3» (триллер, ужасы).Триш Дженнер воспитывает сына-подростка, которого она назвала Дэрри — в честь брата, погибшего в когтях чудовищного монстра. По ночам Триш видит один и тот же кошмар, в котором ее сына ждет та же участь, что и брата.

«Ата» (драма). Главный герой Асан — человек оптимистичный, хороший муж и замечательный отец двух детей: мальчика и дочки. Всего в жизни Асан добился сам. Казалось бы, все в его жизни складывается хорошо, но тут начинается череда неприятных событий. Его счастливая жизнь рушится, как карточный домик.

16 ноября. Спектакль «Случайное счастье» (Россия)

Это комедия для отдыха с оригинальным сюжетом — этакий гоголевский «Ревизор» наоборот. Вас ждет потрясающий вечер юмора и незаурядных остроумных ситуаций в исполнении известных российских актеров: Артема Бибилюрова, Виктории Тарасовой, Сергея Рубеко и Анастасии Романовой.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

16-17 ноября. Притча «Очень простая история»

Девушка ждет ребенка, но ее отец против голодранца-жениха и его родителя-алкоголика. Ее собираются везти в город, чтобы избавиться от неродившегося дитя. Эта житейская история показана с точки зрения домашних животных, волей автора наделенных человеческим разумом.

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 13.00.

17 ноября. Сказка для взрослых «Лучший всадник короля»

В некотором королевстве только что победоносно закончена война. Главную атаку в решающем сражении возглавил некий отважный смельчак по имени Сильвестр. В одиночку поскакав на врага, он воодушевил солдат. И на торжественной церемонии по случаю великой победы он должен предстать перед королем, государственной элитой, послами и журналистами. Однако оказывается, что на самом деле никакого храбреца-героя нет.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

17 ноября. Дегустация французских вин

Вечер посвящен сухим винам. Во время дегустации приготовлена презентация: гости вечера узнают больше о винах.

Винный бутик «Шапутье», 19.00.