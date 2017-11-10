17:37
+6
USD 69.60
EUR 80.70
RUB 1.17
Общество

Умер сатирик Михаил Задорнов

Умер сатирик Михаил Задорнов. Об этом сообщил РЕН ТВ, с которым он сотрудничал. Писателю было 69 лет.

СМИ сообщили, что Михаил Задорнов страдал онкологическим заболеванием и проходил курс лечения от раковой опухоли головного мозга. Как стало известно в июне, он решил отказаться от процедур, которые называл изнуряющими и бесполезными, ради того, чтобы побыть в кругу родных.

из Интернета
Фото из Интернета. Михаил Задорнов

Начиная с осени 2016 года Задорнов отменял выступления из-за химиотерапии. В октябре 2016-го у него случился эпилептический припадок прямо во время творческого вечера на сцене ДК «Меридиан», откуда его увезли на «скорой».

Сам Задорнов комментировать свою болезнь отказывался, объясняя нежеланием привлекать излишнее внимание СМИ.

Задорнов родился в Латвии в 1948 году. Он приобрел широкую известность благодаря сатирическим концертам, которые транслировались по федеральным каналам. В настоящее время видеозаписи концертов Михаила Задорнова показывает РЕН ТВ.

В прошлом сатирик вел юмористические передачи «Аншлаг», «Смехопанорама» и «Сатирический прогноз».
Ссылка:
просмотров: 1437
Версия для печати
Материалы по теме
В Тольятти продегустировали национальные кыргызские блюда
На Кузбассе разыскали пропавшего 11 лет назад кыргызстанца
В России пресекли «челночную миграцию»
Российские и кыргызские ученые по-разному оценивают роль Октябрьской революции
Спектакль «Демон» отмечен экспертным советом премии «Золотая маска»
Не стало Айдина Джумалиева — музыканта группы «Элес»
Кыргызстанцы напишут большой этнографический диктант
Материнская смертность: пять случаев, когда женщин спасти не удалось
Обвиняемого в убийстве кыргызстанца экстрадируют из России
Кыргызстанцам вновь могут запретить ездить в России по национальным правам
Популярные новости
Уволены шесть главврачей в&nbsp;Бишкеке. Минздрав дает дорогу молодым Уволены шесть главврачей в Бишкеке. Минздрав дает дорогу молодым
На&nbsp;Омурбека Бабанова возбуждено уголовное дело по&nbsp;двум статьям&nbsp;УК На Омурбека Бабанова возбуждено уголовное дело по двум статьям УК
Кыргызстан обвинили в&nbsp;контрабанде оружия Кыргызстан обвинили в контрабанде оружия
Казахстан намерен усилить контроль на&nbsp;границе с&nbsp;Кыргызстаном Казахстан намерен усилить контроль на границе с Кыргызстаном
Бизнес
Выбирай правильный тариф, студент! Выбирай правильный тариф, студент!
Первым делом, первым делом... абоненты! Первым делом, первым делом... абоненты!
В&nbsp;городе Исфане открыт новый O!Store В городе Исфане открыт новый O!Store
Внимание: Офисы&nbsp;О! и&nbsp;магазины O!Store работают без выходных Внимание: Офисы О! и магазины O!Store работают без выходных