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Общество

Учителя перед одноклассниками унижают детей, которые не сдают взносы

В Бишкеке сегодня презентован доклад «Бюджетное и внебюджетное финансирование школ: сборы денег с родителей — необходимость или коррупция?».

В настоящее время в Кыргызстане существует 2 тысячи 236 средних школ, где учатся 1 миллион 73 тысячи учеников.

«В последние годы среди родителей, чьи дети учатся, особенно в городских школах, нарастает возмущение. В школах Бишкека сбор денег носит массовый характер, и есть несколько его видов, таких как на общественный фонд при попечительском совете, на ремонт, в фонд класса и другие», — говорится в документе.

«В 98 процентах школ Бишкека имеются свои попечительские советы, при них созданы общественные фонды, которые прошли регистрацию в Министерстве юстиции и открыли счет в банке. Хотя и говорят, что эти общественные фонды созданы по инициативе самих родителей и управляют ими только родители, на деле влияние на их деятельность директоров школ остается сильным», — отмечают авторы доклада.

Бывают случаи, когда учителя школ ругают детей, которые не приносят требуемых денег, и даже унижают их перед одноклассниками. Большинство опрошенных родителей признались в том, что отдают деньги в попечительские советы вовсе не добровольно, а вынужденно — по требованию учителей.

«Большинство директоров школ говорят: это из-за того, что государство не выделяет средств на надлежащее соблюдение санитарных условий. Поэтому удовлетворение таких нужд, как приобретение мыломоющих средств: мыла, хлорки, порошка, а также тряпки, ведер, швабры, ложится на плечи родителей», — говорится в отчете.

Доклад подготовлен «Булан институтом инноваций по укреплению мира». Это неправительственная организация, которая проводит работу по реформированию светской и религиозной системы образования в Кыргызстане.
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