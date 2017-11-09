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Общество

В Кыргызстане вновь подорожал бензин

В Кыргызстане вновь подорожал бензин — на 1-1,5 сома в зависимости от марки.

На заправках Чуйской области и Бишкека бензин марки Аи-95 стоит 41-41,5 сома за литр, Аи-92 — 39-40 сомов, Аи-80 — 34-35, дизтопливо — 36-37,2 сома за литр.

Ранее антимонопольный орган связывал повышение стоимости ГСМ с увеличением его спроса в России.

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Исхак Пирматов заявил, что в Кыргызстан не ввозят ГСМ и запасов хватит лишь на две недели. В Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования заверили, что имеющихся запасов хватит на ближайшие месяцы.
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