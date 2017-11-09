В Кыргызстане осталось ГСМ на две недели. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Исхак Пирматов.

По его словам, в связи с вступлением Кыргызстана в Евразийский экономический союз ГСМ поступает без пошлин. «С 12-13 октября ни один вагон не может въехать или выехать из Кыргызстана. У нас запасы топлива на неделю-две. Если по пошлине ввозить, тогда бензин подорожает. Ассоциация нефтетрейдеров и правительство не дают информацию. Все делают вид, что ничего не происходит», — сказал Исхак Пирматов.

Он добавил, что месяц этот вопрос не могут решить. «Нужно открыто сказать гражданам, что бензин подорожает. Завод «Джунда» более 1 миллиона тонн сырья хотел завезти, но не смог и половину поставить. На уровне первого вице-премьер-министра нужно провести переговоры», — пояснил депутат.