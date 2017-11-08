Долевое строительство: мечты и реальность

Очередное подтверждение того, что приобретать квартиру путем долевого строительства — дело рискованное, нашло Общественное объединение защиты прав потребителей «Кыргыз транс контроль».

Польстившись на невысокую цену, покупатели начали вносить деньги, но сроки завершения строительства не приближались.

Мечты и обещания

Одна из них бишкекчанка З.Т., решив купить новую квартиру, обратилась в жилищно-строительный кооператив «АНЭС строй» в качестве паевого дольщика. Ведь известно, что при долевом строительстве квадратные метры обходятся намного дешевле, чем в готовом доме.

Тревоги на первый взгляд ничего не предвещало. Все чинно и благородно. Солидный офис, типовой договор, напичканный юридическими терминами.

Подписав договор, 20 сентября 2016 года она внесла первоначальный взнос в $5 тысяч за будущую квартиру площадью 73 квадратных метра по адресу: микрорайон «Джал—23», улица Курчатова,5Г.

Для пущей убедительности женщину даже свозили на место будущего дома и показали уже вырытый котлован, чтобы она могла помечтать, как через год будет на балконе вечерами дышать прохладным горным воздухом.

Однако строительство забуксовало, шло буквально черепашьими темпами. З.Т. и другие пайщики, видя, что движение на стройплощадке практически не начинается, решили не спешить со взносом остальной суммы. За помощью они обратились в Общественное объединение защиты прав потребителей «Кыргыз транс контроль».

Тревога и скандал

По прошествии года многие члены кооператива решили потребовать у компании «АНЭС строй» вернуть деньги.

Глава компании Гульнара Усенбаева ответила, что не может продолжить строительство, так как многие пайщики не внесли деньги, что было предусмотрено договором. Стороннему наблюдателю может показаться, что компания права: деньги-то действительно перестали поступать.

Но у представителя Общественного объединения защиты прав потребителей Виктора Горева возникает резонный вопрос: почему ЖСК в свое время письменно не уведомлял пайщиков о сроках внесения средств?

По его словам, когда гражданка З.Т. впервые «перешагнула порог кооператива», ей говорили, что владельцы компании соберут первоначальный взнос, получат деньги из банка, закупят арматуру, другие стройматериалы и начнут возводить дом. А по мере поступления остальных денег пайщиков здание будет расти вверх.

Вполне возможно, что так бы и случилось, если бы пайщики увидели, как кипит работа на стройплощадке. Они бы продолжали вносить свои кровные, но, увы, ничего не происходило. Почему?

Смутный участок

Как пояснил ИА «24.kg» Виктор Горев, земля по адресу микрорайон «Джал—23», улица Курчатова, 5Г, где по обещаниям компании «АНЭС строй» должен был взметнуться дом, принадлежит вовсе не ей, а ОсОО «Строительный Атлант Холдинг», который в июне 2015 года был объявлен банкротом.

То есть обман налицо, считает он: председатель ЖСК «АНЭС строй» показывала членам кооператива чужой участок.

Впрочем, и с проектом будущей многоэтажки тоже тянули годами.

Дело в том, что первоначально правом строительства дома по указанному адресу обладало ОсОО «Строительный Атлант Холдинг», которое начало оформлять документы на участок еще в 2005 году.

По данным Бишкекглавархитектуры, в 2014 году к ним действительно обращалось это ОсОО. По его заявке были разработаны архитектурно-планировочные условия на размещение торгового комплекса с жилыми помещениями по вышеуказанному адресу.

Однако в последующем компания-застройщик не представила ведомству рабочий проект на согласование, и поэтому разрешение на строительство ими выдано не было.

Свой ответ дает и Госэкотехинспекция — орган, который призван следить за качеством строительства.

По ее данным, проект многоквартирного дома был разработан еще в 2005 году. Архитектурно-планировочное задание получено через три года, в 2008-м. И только через шесть лет, в 2014 году, получают Архитектурно-планировочное условие.

Иными словами, компании «Строительный Атлант Холдинг» понадобилось 9 лет (!), чтобы оформить первоначальные документы на строительство здания.

Виктор Горев 23 октября 2017 года подал на компанию «АНЭС строй» в суд с требованием вернуть все деньги пайщикам, в том числе и гражданке З.Т. Общество защиты прав потребителей также требует выплатить неустойку, согласно заключенному договору, и восстановить справедливость в отношении пайщиков — членов кооператива.

— Межрайонный суд предложил перенаправить наш иск в Октябрьский районный, сейчас судья знакомится с делом, — сказал глава общественного объединения.

Версия застройщика

Председатель жилищно-строительного кооператива «АНЭС строй» Гульнара Усенбаева, признает, что стройка действительно встала, и претензии некоторых пайщиков обоснованны. Но вину перекладывает на руководителя компании «Строительный Атлант Холдинг» Октября Ыбыкеева, который мешает ей возводить дом.

— Пайщиков вводит в заблуждение прежний владелец земельного участка. В свое время он собрал с людей деньги, не вернул их и сейчас оспаривает у меня данный участок, он, оказывается, даже к банкам обратился, чтобы мне не выдавали кредит, я на него написала заявление в ГСБЭП, чтобы возбудили на него уголовное дело, — говорит она.

Как рассказал юрист ЖСК «АНЭС строй» Мелис Альденов, кооператив и ОсОО «Строительный Атлант Холдинг» в 2014 году составили договор «Об участии в капитальном строительстве», согласно которому ЖСК обязалось финансировать и вести строительство, а ОсОО, отдав право на строительство и все необходимые правовые и технические документы, получает 17 процентов от общей площади жилого дома.

Однако в июле 2015 года ОсОО «Строительный Атлант Холдинг» признают банкротом, но компания не уведомляет об этом кооператив.

Хотя, как говорит Виктор Горев, объявление о банкротстве ОсОО «Строительный Атлант Холдинг» было опубликовано в Интернете с лета 2015 года. Он убежден, что компания «АНЭС строй» прекрасно знала об этом факте.

На вопрос, из-за чего произошел конфликт между кооперативом и ОсОО, Мелис Альденов рассказал, что после объявления предприятия банкротом спецадминистратор признал недействительным ранее заключенный договор «Об участии в капитальном строительстве».

Одним словом, ЖСК «АНЭС строй» и ОсОО «Строительный Атлант Холдинг» погрязли в судебных делах и межхозяйственных разногласиях, из-за чего первый был вынужден остановить стройку.

Гульнара Усенбаева считает, что многие пайщики перестали вносить деньги как раз из-за этих провокационных действий.

— Несмотря на то, что деньги многие еще не внесли, я все-таки начинаю строительство, уже выгрузила кирпич, — говорит владелица компании.

По ее словам, она уже объясняла пайщикам, требующим возвратить деньги, что не может этого сделать за короткий срок.

— Все деньги, которые пайщики уже внесли, вложены в стройку. Чтобы их вернуть, я должна продать их квартиры, но прошу подождать и не отказываюсь возвращать деньги, — говорит она.

От лукавого!

Однако Общество защиты прав потребителей считает, что Гульнара Усенбаева, зная о банкротстве ОсОО «Строительный Атлант Холдинг» с лета 2015 года и являясь непосредственным участником длительных судебных разбирательств с данной компанией, не имела права собирать деньги с пайщиков с сентября 2016 года на строительство данного дома.

Виктор Горев считает, что Гульнара Усенбаева и сейчас вводит граждан в заблуждение. «Зачем завозить вновь купленный кирпич на спорную территорию, по которой идет судебная тяжба?» — спрашивает он.

К тому же, по его словам, председатель кооператива завезла кирпича всего ничего, около 4-5 тысяч штук, примерно на 35 тысяч сомов. Это капля для строительства.

Тем не менее глава кооператива утверждает, что у нее есть все разрешительные документы на строительство, и договор, согласно которому она имеет право на участок.

В итоге же, в результате хозяйственного спора двух субъектов предпринимательства страдают рядовые граждане, которые хоть и частями внеся свои кровные, не могут своевременно заехать в новый дом или вернуть деньги.