Афиша на неделю: 6-10 ноября

2-19 ноября. Выставка конкурса плаката «Жить лучше: здесь и сейчас»

Задача конкурса — наглядно показать не только проблемы, связанные с МСУ, но и пути их решения, примеры успешной работы. К участию в конкурсе принимались авторские плакаты, выполненные в любой технике.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

30 октября — 15 ноября. Выставка «А4: Аял, Айыл, Арт, Активизм»

Это результат социально-художественного эксперимента: местные активистки попытались рассказать об острых социальных проблемах местного уровня на языке, который им мало знаком: на языке современного искусства. Подробнее

6-10 ноября. XI Международный фестиваль документальных фильмов по правам человека «Бир-Дуйно»

В Бишкеке покажут 17 картин из Норвегии, Швеции, Китая, Чехии, Швейцарии, Германии, Польши, Бельгии, США, Австралии, Индии, Великобритании, Канады, Украины, ЮАР, Кыргызстана. Ленты сгруппированы по тематическим категориям. Подробнее

Кинозал АУЦА (7 ноября), кинотеатр «Манас» (8-9 ноября), 9.00-19.00.

6-8 ноября. Мастер-классы для детей

В дни осенних каникул приготовлены мастер-классы, интерактивные программы, шоу, концерты, выставки и многое другое.

«Асанбай Центр», 12.00.

7 ноября. Концерт Ludwig van Beethoven

Выступит трио: скрипач Эрнис Асаналиев (Кыргызстан), пианист Амир Тебенихин (Казахстан — Германия),

виолончелист Дмитрий Горновский (Германия). Сопровождать солистов будет Кыргызский государственный академический большой симфонический оркестр имени А.Джумахматова.

Кыргызская национальная филармония имени Т. Сатылганова, 18.30.

7 ноября. Бесплатный мастер-класс «Как продавать больше и заключать успешные сделки»

Мастер-класс будет полезен и понятен как новичкам в сфере НЛП, так и тем, кто уже имеет квалификацию. Регистрация по телефонам: 0312880 383, 0556699279.

Консалтинговый центр «ИнтерАктив», 18.30.

7 ноября. Музыкальная премьера фильма «Белое золото»

«Белое золото» — первый туркменский полнометражный фильм и один из первых фильмов, снятых в Центральной Азии. «Белое золото» — немой фильм, но молодые музыканты из консерватории, под руководством композитора Мунары Корпотаевой, написали к нему музыкальную дорожку, в которой сочетаются фольклорная, джазовая и электронная музыка.

Кыргызская национальная консерватория имени К.Молдобасанова, 18.00.

9 ноября. Мастерская продаж «Имидж личного бренда»

Встреча для всех, кто хочет развить свой личный бренд, продавать больше и лучше продукты или услуги. Регистрация по телефону: 0559218321.

Кафе «Экодемия», 16.00.

9 ноября. Литературный моноспектакль «Есть музыка над нами»

Моноспектакль актрисы Ирины Сурковой — это попытка обращения к стиху, как к музыке, это субъективный взгляд исполнителя, — способ отражения творчества поэта, его интуитивности и семантических наложений. Творчество Осипа Мандельштама более всего приближается к законам симфонического жанра.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

9 ноября. Показ документального фильма «Кабульские зеркала»

Показ пройдет на дискуссионной встрече с региональным директором Французского института исследований Центральной Азии (IFEAC) Катрин Пужоль и профессором, членом Парижского азиатского общества Нурланом Наматовым «Стереотипы и мы». Предварительная запись по телефону: 0554292333.

Институт развития молодежи, 17.00.

9 ноября. Кинопремьеры

«Маленький вампир» (мультфильм). Это история о маленьком вампире Рудольфе — тринадцатилетнем мальчике, чью семью преследует злостный охотник на вампиров. Однажды Рудольф встречает обычного мальчика, Тони, своего сверстника. Тони без ума от старинных замков и страшных историй про вампиров, поэтому он. не раздумывая, предлагает Рудольфу свою помощь. Теперь эту парочку ждут веселые и невероятные приключения и противостояние охотнику на вампиров.

«Келиндердин тополону» (комедия). Сюжет рассказывает о непростой жизни молодой замужней пары. Муж — успешный бизнесмен, а жена — психолог. После очередной ссоры они решают некоторое время пожить отдельно.

«Убийство в Восточном экспрессе» (детектив). Путешествие на одном из самых роскошных поездов Европы неожиданно превращается в одну из самых стильных и захватывающих загадок в истории. Фильм рассказывает историю тринадцати пассажиров поезда, каждый из которых находится под подозрением. И только сыщик должен как можно быстрее разгадать головоломку, прежде чем преступник нанесет новый удар.

«Джунгли» (триллер). Группа друзей отправляется в непроходимые джунгли Боливии в поисках экзотических впечатлений. Однако, когда проводник исчезает и приятели остаются один на один с дикой природой, путешествие, начавшееся как забавное приключение, превращается в борьбу за выживание.

10 ноября. Комедия «Женитьба Бальзаминова»

В основу спектакля положена вся трилогия А. Н. Островского о Бальзаминове. Это история о не слишком умном, но очень практичном молодом человеке Михайло Дмитриче Бальзаминове и устройстве его женитьбы. Забавные ситуации, в которых то и дело оказывается герой, пытающийся найти невесту, позабавят зрителя.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.