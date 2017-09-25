Ремонтировать сгоревшее здание Генпрокуратуры передумали. Будут сносить

Ремонтировать сгоревшее здание Генпрокуратуры передумали, его будут сносить. Об этом ИА «24.kg» сообщил заместитель начальника Управления капитального строительства Койчогул Ибраимов.

По его словам, повторный тендер на ремонт здания отменили. «Первый конкурс объявляли на основании экспертизы от 2010 года. Однако по требованию проектировщиков Государственный институт сейсмостойкости строительства и инженерного проектирования провел повторное обследование», — сказал Койчогул Ибраимов.

«Мы получили заключение о том, что объект с 2010 года не был своевременно законсервирован и более семи лет находился под воздействием атмосферных осадков и температурных перепадов, конструкция здания пришла в негодность на 70-80 процентов. Ремонтировать здание нецелесообразно. Комиссия ходатайствовала перед мэрией Бишкека об отмене тендера. Здание будут сносить», — добавил он.

На тендер выделялось 120 миллионов сомов.

Бывшее здание Генпрокуратуры находится в центре Бишкека — на пересечении улиц Киевской и Орозбекова. Во время апрельских событий в 2010 году здание разграбили и сожгли. С тех пор оно пустует. Его общая площадь составляет 4 тысячи 650 квадратных метров.

Сообщалось, что в отремонтированное здание могли переехать мэрия Бишкека либо Бишкекский городской кенеш.