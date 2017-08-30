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Общество

Современный приют для бомжей планируют построить в Бишкеке

Современный приют для лиц без определенного места жительства планируют построить в Бишкеке. Об этом ИА «24.kg» сообщила вице-мэр города Айгуль Рыскулова.

«В этом году мы планировали построить отдельный приют со всеми условиями по мировым стандартам. Прорабатывали этот вопрос с Красным Крестом. Предварительное согласие они дали, мы начали искать место, нашли. Но в последний момент Красный Крест не дал одобрение и не выделил средства. Но, в любом случае, мы запланировали это в программе развития города. Если не в этом году, то на следующий мы закладываем средства», — сказала вице-мэр.

Приют будет примерно на 200 мест.

Отметим, что в Бишкеке на круглогодичной основе работает муниципальный приют для бомжей «Коломто». «Мы хотим его освободить и сделать там реабилитационный центр для женщин с детьми, которые оказались на улице. Многих выгоняют из дома, женщины становятся жертвами семейного насилия. А приют для бомжей — вывести подальше от центра города. Над этим мы сейчас работаем», — рассказала о планах Айгуль Рыскулова.
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