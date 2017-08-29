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Общество

У Аиды Саляновой заболел ребенок. Судья отказался перенести процесс

У бывшего министра юстиции и генерального прокурора Аиды Саляновой заболел ребенок, и она с адвокатами просила судью Ленинского районного суда Кубанычбека Касымбекова перенести процесс на другой день. Однако он отказал, и слушание продолжится после обеда. 

Отметим, в суде продолжается исследование материалов дела. Аида Салянова будет давать показания после его завершения.

Она обвиняется в злоупотреблении должностным положением, когда, будучи главой Минюста, в 2010 году, по версии следствия, незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого возбудили уголовное дело.
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