11:24
+32
USD 68.46
EUR 80.75
RUB 1.16
Общество

Пациенты жалуются на очереди в больницах Бишкека и Оша

Пациенты жалуются на очереди в больницах Бишкека и Оша, сообщил председатель Общественного совета при Минздраве Айбар Султангазиев.

«Коридоры узкие, духота, люди с детьми часами ждут приема у врача. Это приводит к скандалам между ожидающими. Помнится, более года назад министр обещал, что через год очередей не будет. Мы проверили обещание», — написал он на своей странице в Facebook.

«Мы одномоментно выехали в ряд учреждений и проверили около семи поликлиник Бишкека, а также по две больницы в Оше и Нарыне. В столице побывали в центрах семейной медицины №№ 9, 7, 2, в студенческой поликлинике и других», — рассказал Айбар Султангазиев ИА «24.kg».

В качестве варианта решения проблемы с очередями он предложил ввести электронную запись наподобие автоматов в коммерческих банках.

«У поликлиник есть деньги, можно закупить такие аппараты. Они не такие уж дорогие. Тогда была бы хотя бы упорядоченность. Во всем мире так принято. Или запись можно вести онлайн — по WhatsApp, через Интернет, по смс. Механизм предварительной записи практикуется в частных медцентрах. Нужно смотреть и на нагрузку врачей, следует равномерно распределять потоки больных», — предложил председатель совета.

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев отметил, что находится в командировке в Чон-Алае, поэтому сможет прокомментировать ситуацию только завтра.
Ссылка:
просмотров: 217
Версия для печати
Материалы по теме
Глава Минздрава: До конца года онкослужбу реформируют на 98 процентов
В Минздраве рассказали, почему после смерти больных не уволен директор НЦФ
Батыралиев: Совет при Минздраве делает сенсационные непроверенные заявления
Президента просят рассмотреть соответствие должности главы Минздрава
Глава Минздрава ужаснулся состоянию санузлов и туалетов в больницах
Хищения на миллионы сомов. Глава Минздрава грозит наказанием
Батыралиев признался: Возможностей оказывать экстренную помощь после ДТП мало
Главврач бишкекского роддома жалуется на давление. Кому-то понадобилось место?
О новой модели управления в больнице кыргызско-турецкой дружбы думает Минздрав
Батыралиев: У женщины должно быть право добровольно отказаться от своего ребенка
Популярные новости
В&nbsp;Московском районе опять назревает межнациональный конфликт В Московском районе опять назревает межнациональный конфликт
Азимбек Бекназаров объяснил, почему он&nbsp;&laquo;врал&raquo; в&nbsp;суде над Омурбеком Текебаевым Азимбек Бекназаров объяснил, почему он «врал» в суде над Омурбеком Текебаевым
С&nbsp;1&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане повысят пенсии С 1 октября в Кыргызстане повысят пенсии
В Кыргызстане суд закрыл телеканал «Сентябрь» В Кыргызстане суд закрыл телеканал «Сентябрь»
Бизнес
И&nbsp;снова Globus, теперь и&nbsp;в&nbsp;микрорайоне &laquo;Тунгуч&raquo; И снова Globus, теперь и в микрорайоне «Тунгуч»
С&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; дети под присмотром С MegaCom — дети под присмотром
В&nbsp;День знаний получи 4G&nbsp;Wi-Fi-роутер в&nbsp;подарок от&nbsp;MegaCom В День знаний получи 4G Wi-Fi-роутер в подарок от MegaCom
&laquo;Элдик Интернет&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; лучшее для народа! «Элдик Интернет» от MegaCom — лучшее для народа!