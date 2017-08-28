Пациенты жалуются на очереди в больницах Бишкека и Оша, сообщил председатель Общественного совета при Минздраве Айбар Султангазиев.

«Коридоры узкие, духота, люди с детьми часами ждут приема у врача. Это приводит к скандалам между ожидающими. Помнится, более года назад министр обещал, что через год очередей не будет. Мы проверили обещание», — написал он на своей странице в Facebook.

«Мы одномоментно выехали в ряд учреждений и проверили около семи поликлиник Бишкека, а также по две больницы в Оше и Нарыне. В столице побывали в центрах семейной медицины №№ 9, 7, 2, в студенческой поликлинике и других», — рассказал Айбар Султангазиев

В качестве варианта решения проблемы с очередями он предложил ввести электронную запись наподобие автоматов в коммерческих банках.

«У поликлиник есть деньги, можно закупить такие аппараты. Они не такие уж дорогие. Тогда была бы хотя бы упорядоченность. Во всем мире так принято. Или запись можно вести онлайн — по WhatsApp, через Интернет, по смс. Механизм предварительной записи практикуется в частных медцентрах. Нужно смотреть и на нагрузку врачей, следует равномерно распределять потоки больных», — предложил председатель совета.

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев отметил, что находится в командировке в Чон-Алае, поэтому сможет прокомментировать ситуацию только завтра.