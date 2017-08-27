31 июля — 10 октября. Выставка «Декоративно-прикладное искусство России»

Представлены лучшие авторские произведения из фондов одного из крупнейших музеев Москвы, знаменитых мастеров прикладного искусства, удостоенных государственных и международных наград.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

19-31 августа. Проект «За красной линией»

Проект посвящен годовщине трагической гибели 17 молодых работниц в крупном пожаре на складе московской типографии 27 августа 2016 года. Кроме инсталляции, представлена живопись Валерия Руппеля.

Выставочный зал союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова.

25 августа — 10 сентября. Выставка современного искусства «Полет слепого беркута»

Выставка представляет собой симбиоз кочевой, советской и капиталистической культуры и является своеобразной презентацией работ, созданных в рамках международного проекта «Кочевой лагерь искусств», который проходил с 2011 по 2016 год на побережье горных озер Иссык-Куль, Сары-Челек и Сон-Куль. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

29 августа. Интеллектуальная игра PubQuiz

Команда до восьми человек, 8 раундов по 10 вопросов в каждом, победители получают приз. Чтобы участвовать, нужна предварительная регистрация. Но вы можете прийти в качестве зрителя.

Munchen Pub, 19.30.

29 августа. Управленческие поединки

Управленческие поединки помогут вам оценить себя как менеджера, как переговорщика. В топ-менеджмент крупных банков России некоторые управленцы попали именно потому, что успешно показали себя на управленческих поединках. Модератор – Сергей Долженков, эксперт по организационному развитию и деловым играм.

Компания Feel Good, 18.00.

30 августа. Мастер-класс по вокальным приемам

Магистр Московского педагогического государственного университета по специальности «Вокальное искусство» Ася Багдасарова проведет мастер-класс по вокальным приемам. Регистрация по телефону 0777 990 089.

ololohaus, 19.00.

31 августа. Празднование Дня независимости Кыргызстана

Мэрия Бишкека подготовила праздничную программу. Столичный муниципалитет планирует провести праздничные мероприятия в парках, скверах, микрорайонах и жилых массивах столицы. Подробнее

31 августа. Выступление группы «Пицца» (Россия) и Согдианы (Узбекистан)

Состоится концерт с участием Жана Воинова, Аяны Касымовой, Бегиша и Баястана, Мирбека Атабекова, группы Ice cream band (Алматы), хедлайнеры вечера группа «Пицца» и Согдиана.

ТРЦ ASIA MALL, 19.00.

31 августа. Мастер-класс «Как писать продающиеся тексты?»

Мастер-класс проведет Дастан Салават. Он обучался у таких бизнес-гуру, как Роберта Кийосаки, Брайана Трейси, Игоря Манна. Он имеет статус Social Brand Ambassador (посол бренда в обществе). Он был бренд-амбассадором на мероприятиях таких организаций, как Enactus, AmCham, ПРООН и др.

Компания Feel Good, 19.00.

31 августа. Кинопремьеры

«Тайна 7 сестер» (триллер, фантастика). В мире, где семейным парам разрешено иметь только одного ребенка, рождается семь сестер-близняшек. Родители решают сохранить всех и дают малышкам имена в честь дней недели. Так девочки и появляются на людях — каждая в свой день. Но однажды Понедельник пропадает.

«Квест» (ужасы, хоррор). Мистический слэшер о популярном квесте, когда игроки ищут выход из запертого помещения, решая серию головоломок. Четверо молодых друзей, записавшихся на игру, обнаруживают себя в ловушке наедине с демоническим убийцей. За один кошмарный час им нужно решить все загадки, чтобы остаться в живых.

«Сверхлюди» (боевик, приключения, фантастика). Военный переворот вносит раскол в королевскую семью сверхлюдей, и они едва успевают бежать на Гавайские острова. Там их контакт с окружающим миром и людьми принимает неожиданный поворот, и теперь их задача — найти способ воссоединиться, чтобы вернуться домой и спасти свою расу.

«Про любовь. Только для взрослых» (комедия). Москва, лето. Мегаполис занят своей жизнью, здесь каждый день что-то происходит. Спешащие по своим важным делам люди не забывают и о приобретении новых знаний и навыков. Для этого в Москве каждый может по своему вкусу найти курсы, лекции и тренинги на любую тему. Но нас будет интересовать только одна лекция: про любовь.

«Вышибала: Эпический замес» (комедия). Продолжение истории про хоккеиста, который совершенно не умеет играть в хоккей, но запросто может положить любого на лед с помощью своих могучих кулаков. На этот раз у него настолько сильный соперник, что ему придется объединиться со своим главным врагом.