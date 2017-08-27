31 июля — 10 октября. Выставка «Декоративно-прикладное искусство России»
Представлены лучшие авторские произведения из фондов одного из крупнейших музеев Москвы, знаменитых мастеров прикладного искусства, удостоенных государственных и международных наград.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.
19-31 августа. Проект «За красной линией»
Проект посвящен годовщине трагической гибели 17 молодых работниц в крупном пожаре на складе московской типографии 27 августа 2016 года. Кроме инсталляции, представлена живопись Валерия Руппеля.
Выставочный зал союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова.
25 августа — 10 сентября. Выставка современного искусства «Полет слепого беркута»
Выставка представляет собой симбиоз кочевой, советской и капиталистической культуры и является своеобразной презентацией работ, созданных в рамках международного проекта «Кочевой лагерь искусств», который проходил с 2011 по 2016 год на побережье горных озер Иссык-Куль, Сары-Челек и Сон-Куль. Подробнее
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.
29 августа. Интеллектуальная игра PubQuiz
Команда до восьми человек, 8 раундов по 10 вопросов в каждом, победители получают приз. Чтобы участвовать, нужна предварительная регистрация. Но вы можете прийти в качестве зрителя.
Munchen Pub, 19.30.
29 августа. Управленческие поединки
Управленческие поединки помогут вам оценить себя как менеджера, как переговорщика. В топ-менеджмент крупных банков России некоторые управленцы попали именно потому, что успешно показали себя на управленческих поединках. Модератор – Сергей Долженков, эксперт по организационному развитию и деловым играм.
Компания Feel Good, 18.00.
30 августа. Мастер-класс по вокальным приемам
Магистр Московского педагогического государственного университета по специальности «Вокальное искусство» Ася Багдасарова проведет мастер-класс по вокальным приемам. Регистрация по телефону 0777 990 089.
ololohaus, 19.00.
31 августа. Празднование Дня независимости Кыргызстана
Мэрия Бишкека подготовила праздничную программу. Столичный муниципалитет планирует провести праздничные мероприятия в парках, скверах, микрорайонах и жилых массивах столицы. Подробнее
31 августа. Выступление группы «Пицца» (Россия) и Согдианы (Узбекистан)
Состоится концерт с участием Жана Воинова, Аяны Касымовой, Бегиша и Баястана, Мирбека Атабекова, группы Ice cream band (Алматы), хедлайнеры вечера группа «Пицца» и Согдиана.
ТРЦ ASIA MALL, 19.00.
31 августа. Мастер-класс «Как писать продающиеся тексты?»
Мастер-класс проведет Дастан Салават. Он обучался у таких бизнес-гуру, как Роберта Кийосаки, Брайана Трейси, Игоря Манна. Он имеет статус Social Brand Ambassador (посол бренда в обществе). Он был бренд-амбассадором на мероприятиях таких организаций, как Enactus, AmCham, ПРООН и др.
Компания Feel Good, 19.00.
31 августа. Кинопремьеры
«Тайна 7 сестер» (триллер, фантастика). В мире, где семейным парам разрешено иметь только одного ребенка, рождается семь сестер-близняшек. Родители решают сохранить всех и дают малышкам имена в честь дней недели. Так девочки и появляются на людях — каждая в свой день. Но однажды Понедельник пропадает.
«Квест» (ужасы, хоррор). Мистический слэшер о популярном квесте, когда игроки ищут выход из запертого помещения, решая серию головоломок. Четверо молодых друзей, записавшихся на игру, обнаруживают себя в ловушке наедине с демоническим убийцей. За один кошмарный час им нужно решить все загадки, чтобы остаться в живых.
«Сверхлюди» (боевик, приключения, фантастика). Военный переворот вносит раскол в королевскую семью сверхлюдей, и они едва успевают бежать на Гавайские острова. Там их контакт с окружающим миром и людьми принимает неожиданный поворот, и теперь их задача — найти способ воссоединиться, чтобы вернуться домой и спасти свою расу.
«Про любовь. Только для взрослых» (комедия). Москва, лето. Мегаполис занят своей жизнью, здесь каждый день что-то происходит. Спешащие по своим важным делам люди не забывают и о приобретении новых знаний и навыков. Для этого в Москве каждый может по своему вкусу найти курсы, лекции и тренинги на любую тему. Но нас будет интересовать только одна лекция: про любовь.
«Вышибала: Эпический замес» (комедия). Продолжение истории про хоккеиста, который совершенно не умеет играть в хоккей, но запросто может положить любого на лед с помощью своих могучих кулаков. На этот раз у него настолько сильный соперник, что ему придется объединиться со своим главным врагом.
«Банда котиков» (мультфильм). Крутой кот собирает отряд, чтобы навести порядок на улицах Манхэттена, где все пляшут под дудку таинственного и очень опасного мистера Кроко. Однако банду кота он не пугает. Когда ты наглый, находчивый и очаровательный, а мягкая лапка скрывает острые коготки — перед тобой (почти) нет препятствий.