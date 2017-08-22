День независимости Кыргызстана: программа мероприятий в Бишкеке

Мэрия Бишкека к Дню независимости подготовила праздничную программу. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, празднование начнется в 10.00 на площади Ала-Тоо. В 11.00 состоится концерт с участием творческих коллективов, на Старой площади — фестиваль единоборств.

В 19.00 пройдет вечерний праздничный концерт с участием звезд отечественной эстрады. Завершится мероприятие в 23.00 фейерверком.

Столичный муниципалитет планирует провести праздничные мероприятия в парках, скверах, микрорайонах и жилых массивах столицы.

Октябрьский район:

30 августа с 16.00 в парке 125-летия столицы в микрорайоне «Асанбай» состоится акция «Мой любимый Кыргызстан» с концертной программой, выставкой и мастер-классами.

31 августа в парках имени Ататюрка и Победы имени Даира Асанова будут организованы праздничные концерты и фестиваль, в жилых массивах пройдут конкурсы и викторины, соревнования по национальным видам спорта, на стадионе КНУ имени Арабаева — по мини-футболу, волейболу и бегу, в микрорайонах и на площадке УВК ШГ №17 планируются конкурс рисунков на асфальте «Мой Кыргызстан», состязания по мини-футболу, аркан-тартыш и дартсу.

Ленинский район:



С 10.00 часов парки «Фламинго» и имени Фучика приглашают на праздничные мероприятия детей, специально для них организованные, там же состоятся спортивные игры.

С 12.00 на аллее Молодежи пройдут праздничный концерт, выставка прикладного искусства, показательные спортивные выступления по айкидо, самбо, дзюдо, күрөш, кудо.



Свердловский район:



В 10.00 в Карагачевой роще, микрорайонах и жилых массивах проводятся праздничные концерты и спортивные соревнования.

С 13.00 на площади Победы все желающие смогут посетить выставку эксклюзивных автомашин.



Первомайский район:



Помимо концертных программ, в микрорайонах и жилмассивах в 10.00 на площадках СШ №78 и СШ №81 будут организованы выставки изделий, дегустация национальных блюд и различные спортивные игры.