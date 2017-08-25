Мэрия сообщила подробности реконструкции парков Бишкека, 3D-видеопроекты которых на своей странице в Facebook опубликовал мэр Бишкека Албек Ибраимов.

По данным пресс-службы муниципалитета, реализация проектов будет проходить поэтапно.

Проектом реконструкции парка Фучика предусматриваются широкие аллеи и дорожки, обширные партеры зелени и фонтан, мини-футбольное поле, воркаут, волейбольные площадки. В северной части парка на месте бывшей танцплощадки планируется место для проведения спортивных и массовых мероприятий с зоной Wi-Fi и трибуной для зрителей.

В Карагачевой роще предусмотрена пробивка главной аллеи сквозь всю территорию, а также полноценное освещение и видеонаблюдение и организация водного отдыха на озерах Комсомольское и Пионерское. С западной стороны центральной аллеи будут детские площадки для разных возрастных категорий. Также планируется размещение экспозиционной площадки.

Проектом реконструкции парка Победы предусматриваются новые посадки с созданием ландшафтных групп с живописным оформлением отдельных участков, размещением детских игровых и шахматной площадок, площадок для воркаута.

Главная ось парковой композиции намечена от существующего памятника блокадникам Ленинграда, знакового сооружения в парке, прибивается сквозь существующую аллею — открытое пространство — и далее через центральную круговую композицию с фонтаном примыкает к набережной реки Ала-Арча, завершается открытым пространством — площадью для проведения массовых мероприятий. Вдоль указанной аллеи предусмотрен фонтан с ночной подсветкой из сплошного ряда водных струй.

Во всех парках также предусмотрено озеленение, реабилитация ирригационной сети с внедрением капельного орошения, установка камер видеонаблюдения и другие меры, направленные на создание безопасного и комфортного времяпровождения горожан и гостей столицы.

Проектируемый— многофункциональный парк культуры и отдыха. В южной и северной части парка со стороны реки Ала-Арча предусматривается автостоянка. Зона активного отдыха и зона физической культуры, спорта и водного отдыха будут размещены вблизи главных входов. Будут широкие аллеи и дорожки, обширные партеры зелени с организацией фонтанного комплекса, мини-футбольное поле, скейтпарк, стритбол, скалодром и воркаут-площадка.

Кроме того, в спортивной зоне проектом предусматривается размещение хозблока с пунктом милиции, раздевалкой и туалетом. Наряду с деревьями, кустарниками и газонами в озеленении применяются цветники. В цветочном оформлении обеспечивается длительность и непрерывность цветения, включая и ассортимент цветочных растений, преимущественно многолетников.

Мэрия просит горожан все предложения и замечания по проектам отправлять на электронную почту МП «Бишкекглавархитектура»: bga.kg@mail.ru.