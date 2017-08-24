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Общество

Ух ты! Четыре парка в Бишкеке могут преобразиться до неузнаваемости

На своей странице в Facebook мэр Бишкека Албек Ибраимов представил 3D-видеопроекты четырех парков: Карагачевой рощи, Молодежного, Победы и Юлиуса Фучика.

«МП «Бишкекглавархитектура» завершила проектные работы по реконструкции парков столицы. Вашему вниманию представляется презентация проекта парка «Молодежный» (Жибек Жолу — Махатма Ганди)», — отметил в одной из публикаций столичный градоначальник.

Пользователи соцсети уже позитивно реагируют на представленные видеопроекты. В частности, о возможном преображении парка Юлиуса Фучика пишут: «Супер! Скорейшей реализации задуманного проекта!»

На 3D-визуализации видно, как в парках будут преобразованы места отдыха, детские площадки и фонтаны.

Больше всего реакции пользователей вызвало возможное преображение Карагачевой рощи. Некоторые также решили попросить организовать зоны отдыха недалеко от их домов. Так, Мирлан Молдобеков под одним из проектов написал следующее: «Уважаемый мэр! Спасибо за отличный проект. Просьба и в мкр. «Тунгуч» предусмотреть зону отдыха. Спасибо».

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