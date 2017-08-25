Борьба за грант для пациентов с ВИЧ и туберкулезом

В Кыргызстане число заболевших ВИЧ ежегодно растет на 10 процентов. На 1 августа 2017 года в стране зарегистрировано 7 тысяч 499 случаев ВИЧ-инфекции.

Сложная ситуация и с туберкулезом. За шесть месяцев 2017-го зарегистрировано 2540 впервые выявленных больных этим недугом. Хотя это чуть меньше, чем в 2016-м.

Своих ресурсов для диагностики, лечения и профилактики у республики не хватает. Поэтому помогает Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (ГФСТМ).

С 2003 года фонд выделил республике $125 миллионов 316,1 тысячи. Из них сумма грантов на 2016–2017 годы составила $20 миллионов 833,9 тысячи.

Когда доверие подорвано

Основными получателями грантов Глобального фонда в КР в 2003–2010 годах были Республиканский центр «СПИД», Национальный центр фтизиатрии (НЦФ) и Департамент санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава КР.

В 2009-м приезжала аудиторская проверка от ГФ, которая нашла целый ряд нарушений. Выяснилось, что деньги присвоили и потратили не по целевому назначению.

Несколько лет ГФСТМ требовал от Кыргызстана возместить более $120 тысяч.

Нынешний глава НЦФ Абдуллаат Кадыров заявлял, что фонд заключал грантовые соглашения с руководителями РЦ «СПИД» и НЦФ (С.Маматовым и А.Алишеровым соответственно). «Они и несут полную ответственность за реализацию вышеуказанных грантов», — говорил он.

Однако средства, предназначенные для больных, так никто и не возместил. Один из бывших руководителей умер, спрашивать не с кого.

«В бюджете денег тоже не нашли, поэтому теперь со следующего гранта, который мы ожидаем получить в 2018 году, с нас удержат двойную сумму — не $120, а $240 тысяч. Таковы правила», — сообщил ИА «24.kg» нынешний глава РЦ «СПИД» Улан Кадырбеков.

Вернуться к руководству

После 2010 года руководство страны, по словам Кадырбекова, попросило ПРООН взять на себя управление грантом Глобального фонда. С тех пор основным получателем являются ПРООН и 45 организаций-субполучателей. А Минздрав тем временем пытается забрать управление грантами себе.

Это позволит ежегодно экономить не менее $1 миллиона грантовых средств. Сегодня эти деньги идут на зарплату сотрудникам ПРООН. А их могли бы направить на лекарства больным.

«На фоне роста эпидемии ВИЧ и устойчивой формы туберкулеза, роста затрат на лечение больных это позволило бы снизить нагрузку на республиканский бюджет», — отмечают в Общественном совете при Минздраве.

Опасения Общественного совета

«Для перехода управления грантами при Минздраве создали группу реализации проектов (ГРП). За 1,5 года на повышение потенциала и содержание сотрудников затратили $300 тысяч из средств Глобального фонда, еще на $300 тысяч оказана техпомощь от ЮСАИДа. При этом за 1,5 года группа так и не достигла поставленных задач, из 11 индикаторов не выполнены восемь. В результате руководителя группы в июне 2017-го уволили», — рассказал журналистам председатель ОС Айбар Султангазиев.

По его словам, на эту должность уже дважды назначали сотрудников ГРП, потенциал которых не соответствует необходимому уровню.

Это привело к задержке сдачи отчетов в ГФ более чем на месяц. Есть риски, что средства следующего транша в размере не менее $5 миллионов вовремя не поступят в страну, и лекарства для больных не закупят. Айбар Султангазиев

«С 1 сентября Глобальный фонд должен провести оценку способности Минздрава управлять грантами, а сложившаяся ситуация создает очень высокие риски негативной оценки. Если будет вынесено отрицательное заключение, то следующие три года страна по-прежнему не сможет самостоятельно управлять донорскими средствами. Кроме потери денег, будет нанесен серьезный урон репутации правительства», — написали члены ОС на имя президента в своем обращении.

Реакция чиновников

В Минздраве отреагировали на замечания Общественного совета и рассказали о работе ГРП. «Открыт специальный казначейский счет МЗ КР для средств гранта ГФ, ГРП оперирует им в кыргызских сомах. Подготовлены и заключены договоры между Минздравом и шестью государственными организациями здравоохранения — субполучателями гранта, в том числе и НЦФ», — перечислили в ведомстве.

В рамках этих документов ведется работа по борьбе с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией (профилактика, диагностика, лечение и мотивационная поддержка таких пациентов).

Кроме того, в Минздраве нашли претензии в адрес самого председателя ОС.

Айбар Султангазиев — директор НПО «Партнерская сеть» и получатель гранта ГФ, что является прямым конфликтом интересов. Пресс-центр Минздрава

«При реализации гранта Глобального фонда в предыдущие годы ПРООН проверял недостачу изделий медицинского назначения (шприцы и другое). Менеджер ПРООН А.Чернышева доказала финансовые нарушения со стороны организации, возглавляемой Айбаром Султангазиевым», — добавили в Минздраве.

Сам Султангазиев подчеркивает, что никаких официальных доказательств о нарушениях нет. «И обвинения в конфликте интересов тоже выглядят странными на фоне того, что мы поддерживаем передачу управления грантом от ПРООН Кыргызстану», — сказал он.

Пока стороны продолжают кидать обвинения друг другу, пациенты с ВИЧ и туберкулезом, с большой тревогой наблюдают, чем это закончится и будут ли они обеспечены лекарствами. Ведь перерывов в их лечении не должно быть.

А еще после скандала с присвоенными деньгами остается вопрос, сможет ли Минздрав честно управлять грантами.

«Страна должна управлять своими деньгами сама, — считает директор РЦ «СПИД» Улан Кадырбеков. — Но важно, чтобы система была прозрачна и подотчетна. Минздрав должен с этим справиться, другого выхода нет».

Справится ли?