В Кыргызстане уже более 7,4 тысячи случаев ВИЧ. Денег на лечение не хватает

С момента первого случая ВИЧ в Кыргызстане на 1 августа 2017 года зарегистрировано 7 тысяч 499 случаев ВИЧ-инфекции, из них 6,4 тысячи среди граждан КР. Об этом со ссылкой на главу РЦ «СПИД» Улана Кадырбекова сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, половой путь передачи инфекции выходит на первый план.

Поэтому большой проблемой для нас сейчас является распространение ВИЧ не только в ключевых группах, но и среди благополучного населения. Улан Кадырбеков

«Работа с общим населением касается не только здравоохранения. Здравоохранение может влиять на здоровье человека всего в 10-12 процентах случаев, остальное — это поведенческие реакции и те самые меры предосторожности при половом контакте, о которых мы все время говорим», — сказал директор центра «СПИД».

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«С учетом снижения донорского финансирования необходимость выделения средств из бюджета республики — сейчас самый актуальный вопрос. В начале недели мы получили подтверждение от Минфина на дополнительные 20 миллионов сомов на 2018 год. Бюджет по статье «медикаменты и изделия медицинского назначения» составит 40 миллионов сомов из бюджета и 3 миллиона со спецсчета РЦ «СПИД». И даже этого недостаточно», — подчеркнул Улан Кадырбеков.

«Новый грант Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, рассчитанный на 2018-2020 годы, составляет на ВИЧ и туберкулез всего лишь $23 миллиона. Из них на ВИЧ пойдет менее $11 миллионов, а это крайне недостаточно, учитывая, что раньше ежегодно выделялось по 7 миллионов. В таких условиях нам очень важна поддержка правительства», — отметил он.