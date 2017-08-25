Для школ Кыргызстана купят компьютеры на 30 миллионов сомов. Министерство образования и науки объявило тендер на закупку техники.

Деньги выделены из республиканского бюджета. Планируется купить 1 тысячу 304 компьютера.

Поставщик должен иметь сервис-центры на территории республики (как минимум по одному на севере и юге) с соответствующими квалифицированными специалистами для обслуживания поставляемого оборудования.

Гарантийный срок на поставляемую компьютерную технику — 3 года с момента подписания акта приема-передачи.

Все комплектующие детали персонального компьютера должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Компьютер должен иметь гарантийную пломбу. На системном блоке и на задней части монитора должна быть маркировка с названием компании-поставщика.