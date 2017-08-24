Институт Медиа Полиси: Закрытие телеканала «Сентябрь» незаконно

В Институте Медиа Полиси считают незаконным решение суда о закрытии телеканала «Сентябрь». Комментарий организации опубликован сегодня на ее странице в Facebook.

В Институте Медиа Полиси отмечают, что прекращать деятельность СМИ можно только на основании законов о средствах массовой информации и о противодействии экстремистской деятельности. Такое решение может принять только суд.

Согласно закону о противодействии экстремистской деятельности, суд может приостановить реализацию соответствующих номеров периодического издания либо тиража, аудио- или видеозаписи программы либо выпуск соответствующей теле-, радио- или видеопрограммы в порядке, предусмотренном для принятия мер по обеспечению иска.

В случае с «Сентябрем» судья устанавливает, что «действия телеканала подпадают под признаки экстремистской деятельности». Но в институте отметили, что в этом случае есть конкретный порядок действий. В первую очередь право устанавливать наличие экстремизма в информационных материалах дано не главному редактору того или иного СМИ и не прокурору, а только суду. На момент судебного разбирательства по телеканалу «Сентябрь» заявление Абдуллы Капарова от 29 сентября 2016 года не признано судом экстремистским.

Решение о прекращении работы СМИ может выноситься не за публикацию одного «экстремистского» материала, а только в случае распространения через него экстремистских материалов. На телеканале «Сентябрь» интервью Абдуллы Капарова вышло один раз.

По закону иск в суд должны предварять неоднократные прокурорские предостережения с уточнением конкретных нарушений. Так, заподозрив, что материал, транслировавшийся в данном СМИ, может быть экстремистским, госорган в сфере СМИ либо прокурор выносит предостережение в письменной форме о недопустимости таких действий с указанием конкретных оснований и допущенных нарушений.

Иск по прекращению деятельности СМИ прокурор вправе подать, если в установленный в предостережении срок не приняты меры по устранению нарушений либо если повторно в течение двенадцати месяцев со дня предостережения выявлены новые факты нарушений.

«Было ли хоть одно предостережение в адрес цифрового канала «Сентябрь» по поводу этого интервью? По словам представителей ТРК, нет. Упоминания о направленном предостережении нет и в судебном решении от 22 августа 2017 года», — отмечают в институте.

Кроме того, деятельность СМИ может быть прекращена только в случае, если его сотрудники регулярно нарушают закон, а именно используют СМИ для опубликования экстремистских материалов. Институт Медиа Полиси

«Суд же запретил телевещание телеканала, хотя на момент принятия судом этого решения телеканал не опубликовал ни одного материала, признанного судом экстремистским. Таким образом, так называемый запрет на телевещание телеканала «Сентябрь» за интервью Абдуллы Капарова от 2016 года, высказывания в котором только в 2017 году определены судом как экстремистские, не является законным», — заключили в Институте Медиа Полиси.