В Кыргызстане суд закрыл телеканал «Сентябрь»

Первомайский районный суд Бишкека закрыл телеканал «Сентябрь». Об этом ИА «24.kg» рассказали представители компании.

По их данным, сегодня проходило первое и последнее заседание в Первомайском районном суде. Судья Жылдыз Жумабаева провела слушание без участия ответчика и ее адвокатов.

По словам представителя ТРК Кайыргыль Урумкановой, Генеральная прокуратура КР ошиблась, подав иск против не того телеканала, но с таким же названием.

«Речь о выступлении Абдуллы Капарова, которое транслировал аналоговый «Сентябрь» в Джалал-Абаде. Этот канал ликвидирован год назад и отношения к цифровому каналу «Сентябрь» не имеет», — пояснила Кайыргуль Урумканова.

Сегодня стало известно, что Генеральная прокуратура намерена судиться с телеканалом «Сентябрь». В итоге суд принял решение — закрыть телеканал.