Адвоката Омурбека Текебаева Минюст намеревается лишить лицензии

Адвоката депутата парламента Омурбека Текебаева Каната Хасанова Министерство юстиции намерено лишить адвокатской лицензии. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Ассоциации адвокатов КР.

Канат Хасанов рассказал ИА «24.kg», что решение отобрать у него право заниматься адвокатской практикой вызвано частным определением, которое вынес судья Первомайского районного суда Айбек Эрнис уулу в ходе процесса по делу Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

«Я же тогда возмущался, что судья нарушает Трудовой кодекс и продолжает заседание после 18.00. Он мне вынес частное определение. Я подал заявление в комитет по этике при Ассоциации адвокатов. Пока в судебном порядке обжаловать не имеет смысла. Сами же знаете, как у нас эта система работает», — сказал Канат Хасанов.

Отметим, Ассоциация адвокатов поддерживает своего коллегу и готова на законном основании оказать содействие.