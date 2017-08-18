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Общество

Юристы «Ата Мекена» должны президенту Кыргызстана 10 миллионов сомов

Юристы «Ата Мекена» должны президенту Кыргызстана 10 миллионов сомов. Соответствующее решение сегодня принял Бишкекский городской суд, оставив в силе решение Октябрьского районного суда.

Юристов «Ата Мекена» Канатбека Азиза и Таалайгуль Токтакунову привлекли к ответственности за распространенную ими информацию о том, что Алмазбек Атамбаев якобы причастен к грузу в  «Боинге-747», разбившемся зимой 2017 года возле поселка Дачи СУ.

«О дате проведения заседания знали, но, понимая, какое будет принято решение, не стали принимать в нем участие в качестве протеста. С этой судебной системой ясно, как работают судьи, особенно, если судишься с президентом», — пояснил Канат Азиз.
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