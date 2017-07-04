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Общество

Юристы «Ата Мекена» отказались участвовать в суде по иску Генпрокуратуры

Юристы партии «Ата Мекен» отказались в дальнейшем участвовать в суде по иску Генпрокуратуры к ним и изданию Zanoza.kg. Об этом ИА «24.kg» сообщил Канатбек Азиз.

По его словам, они с коллегой Таалайгуль Токтакуновой не видят смысла продолжать участие в судебных слушаниях, поскольку суд заведомо предвзят и рассчитывать на его объективность не приходится.

Адвокаты отмечают, что судья Октябрьского районного суда Бишкека Болот Абдуллаев не удовлетворил ни одно из поданных ими ходатайств и, очевидно, не заинтересован в установлении истины.

«Для всех понятно, что решения судов по искам Генпрокуратуры к нам с Таалайгуль Токтакуновой и журналистам Zanoza.kg уже готовы. Все эти заседания не более чем шоу. В шоу участвовать мы не намерены», — отметил Канатбек Азиз.

Вместе с Таалайгуль Токтакуновой он покинул зал судебного заседания.

Надзорный орган ранее подал пять исков против издания Zanoza.kg, журналистов Дины Масловой и Нарына Айыпа. По одному из них соответчиками проходят юристы Канатбек Азиз и Таалайгуль Токтакунова, по другому соответчик — экс-депутат парламента Чолпон Джакупова. Все иски — о защите чести и достоинства президента Кыргызстана.

Юристов «Ата Мекена» привлекают за распространенную ими информацию о том, что Алмазбек Атамбаев якобы причастен к грузу в разбившемся «Боинге-747» возле поселка Дачи СУ.
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