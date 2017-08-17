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Общество

К Дню независимости Кыргызстана арендуют биотуалеты

Управление культуры мэрии Бишкека объявило тендер на 6,7 миллиона сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

На эти деньги планируется организовать празднование 26-й годовщины независимости Кыргызстана.

Приобретение ивент-услуг с привлечением творческих групп, артистов эстрады и квалифицированной режиссерско-постановочной группы обойдется в 3,5 миллиона сомов.

Услуги технической группы для обеспечения звукового и светового сопровождения и установки LED-экранов, сцены, декораций оценили в 3,08 миллиона сомов. На аренду биотуалетов потратят 100 тысяч сомов.
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