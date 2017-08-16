11:03
+23
USD 68.74
EUR 80.81
RUB 1.15
Общество

«Пока все дома» на «Первом канале» закроют из-за скандала с сиротами

«Первый канал» отказался от передачи «Пока все дома» из-за скандала с сиротами, сообщил РБК.

По данным издания, телеканал расторг договор с компанией-производителем передачи после скандала с финансированием съемок видеороликов о детях-сиротах.

«Телеканал провел внутреннюю проверку после того, как в средствах массовой информации появились сообщения о том, что ведущие «Пока все дома» Тимур и Елена Кизяковы сразу из нескольких источников брали деньги на производство так называемых видеопаспортов детей-сирот, которые демонстрировались в рубрике «У вас будет ребенок». Компания получала деньги за эту рубрику от телеканала, государства и спонсоров», — пишет РБК.

За один выпуск передачи «Пока все дома» «Первый канал» платил около 1,5 миллиона рублей. За рубрику «У вас будет ребенок» Александр Митрошенков, Тимур и Елена Кизяковы в 2015 году получили премию правительства России в области средств массовой информации.
Ссылка:
просмотров: 996
Версия для печати
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;3 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 3
В&nbsp;Кыргызстане утвердят перечень автомобилей, которые будут изымать у&nbsp;граждан В Кыргызстане утвердят перечень автомобилей, которые будут изымать у граждан
Чиновник в&nbsp;соцсети призывал убить участницу конкурса красоты от&nbsp;Кыргызстана Чиновник в соцсети призывал убить участницу конкурса красоты от Кыргызстана
Чиновники рассматривают вопрос о&nbsp;переносе Ошского рынка за&nbsp;город. Согласны? Чиновники рассматривают вопрос о переносе Ошского рынка за город. Согласны?
Бизнес
Лучше связь, выше скорость мобильного Интернета от&nbsp;мобильного оператора&nbsp;О! Лучше связь, выше скорость мобильного Интернета от мобильного оператора О!
&laquo;Безлимитный&nbsp;4G&raquo; от&nbsp;MegaCom: живи на&nbsp;максимальной скорости! «Безлимитный 4G» от MegaCom: живи на максимальной скорости!
Более 20&nbsp;литров донорской крови сдали сотрудники MegaCom Более 20 литров донорской крови сдали сотрудники MegaCom
Мобильный оператор&nbsp;О! обеспечит паломников выгодной связью во&nbsp;время хаджа Мобильный оператор О! обеспечит паломников выгодной связью во время хаджа