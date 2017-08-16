«Пока все дома» на «Первом канале» закроют из-за скандала с сиротами

«Первый канал» отказался от передачи «Пока все дома» из-за скандала с сиротами, сообщил РБК.

По данным издания, телеканал расторг договор с компанией-производителем передачи после скандала с финансированием съемок видеороликов о детях-сиротах.

«Телеканал провел внутреннюю проверку после того, как в средствах массовой информации появились сообщения о том, что ведущие «Пока все дома» Тимур и Елена Кизяковы сразу из нескольких источников брали деньги на производство так называемых видеопаспортов детей-сирот, которые демонстрировались в рубрике «У вас будет ребенок». Компания получала деньги за эту рубрику от телеканала, государства и спонсоров», — пишет РБК.

За один выпуск передачи «Пока все дома» «Первый канал» платил около 1,5 миллиона рублей. За рубрику «У вас будет ребенок» Александр Митрошенков, Тимур и Елена Кизяковы в 2015 году получили премию правительства России в области средств массовой информации.