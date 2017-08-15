Zanoza.kg. Три апелляции в городском суде будут рассмотрены на этой неделе

Бишкекский городской суд назначил даты рассмотрения апелляционных жалоб адвокатов журналистов интернет-издания Zanoza.kg и его учредителей.

16, 17 и 18 августа коллегии по гражданским делам Бишкекского горсуда предстоит заслушать доводы ответчиков, рассчитывающих на объективное решение в судебном разбирательстве.

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Напомним, ранее пять исков в отношении журналистов и издания Zanoza.kg, а также адвокатов партии «Ата Мекен» и экс-депутата парламента Чолпон Джакуповой в суды подала генеральный прокурор Кыргызстана Индира Джолдубаева. Суды первой инстанции удовлетворили иски в полном объеме. Глава надзорного органа защищала честь и достоинство президента страны.

Пятый по счету иск предстоит рассмотреть в Первомайском райсуде столицы. Разбирательства начались в Ленинском райсуде, затем по территориальности были переданы в Первомайский. Этот процесс также начинается на этой неделе.

В совокупности глава Генпрокуратуры КР оценила честь и достоинство президента страны в 40 миллионов сомов. Три миллиона должна выплатить главный редактор Дина Маслова, девять миллионов — журналист Нарын Айып и еще 15 миллионов сомов — общественное объединение «ПроМедиа» (учредитель сайта). Три миллиона сомов должна выплатить экс-депутат парламента Чолпон Джакупова, десять миллионов — юристы партии «Ата Мекен».

«Безусловно, это беспрецедентный случай в истории Кыргызстана, потому что, несмотря на то, что иски рассматривались в разных территориальных инстанциях, такое единогласие не может по меньшей мере не удивлять», — заявляют медиаэксперты.

Как отмечают в Институте медиа полиси, свобода слова в Кыргызстане всегда занимала самые высокие рейтинги среди стран Центральной Азии. Однако ситуация ухудшается, признают медиаторы.

По словам представителя защиты журналистов и сайта Zanoza.kg, юриста Института медиа полиси Алтынай Исаевой, суды в своих решениях полностью проигнорировали необходимость соблюдения принципов соразмерности и разумности при назначении суммы компенсации морального вреда.