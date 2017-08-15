17:42
+26
USD 68.93
EUR 81.36
RUB 1.15
Общество

Zanoza.kg. Три апелляции в городском суде будут рассмотрены на этой неделе

Бишкекский городской суд назначил даты рассмотрения апелляционных жалоб адвокатов журналистов интернет-издания Zanoza.kg и его учредителей.

16, 17 и 18 августа коллегии по гражданским делам Бишкекского горсуда предстоит заслушать доводы ответчиков, рассчитывающих на объективное решение в судебном разбирательстве.

Читайте по теме
В Кыргызстане заблокировали доменное имя Zanoza.kg

Напомним, ранее пять исков в отношении журналистов и издания Zanoza.kg, а также адвокатов партии «Ата Мекен» и экс-депутата парламента Чолпон Джакуповой в суды подала генеральный прокурор Кыргызстана Индира Джолдубаева. Суды первой инстанции удовлетворили иски в полном объеме. Глава надзорного органа защищала честь и достоинство президента страны.

Пятый по счету иск предстоит рассмотреть в Первомайском райсуде столицы. Разбирательства начались в Ленинском райсуде, затем по территориальности были переданы в Первомайский. Этот процесс также начинается на этой неделе.

В совокупности глава Генпрокуратуры КР оценила честь и достоинство президента страны в 40 миллионов сомов. Три миллиона должна выплатить главный редактор Дина Маслова, девять миллионов — журналист Нарын Айып и еще 15 миллионов сомов — общественное объединение «ПроМедиа» (учредитель сайта). Три миллиона сомов должна выплатить экс-депутат парламента Чолпон Джакупова, десять миллионов — юристы партии «Ата Мекен».

«Безусловно, это беспрецедентный случай в истории Кыргызстана, потому что, несмотря на то, что иски рассматривались в разных территориальных инстанциях, такое единогласие не может по меньшей мере не удивлять», — заявляют медиаэксперты.

Как отмечают в Институте медиа полиси, свобода слова в Кыргызстане всегда занимала самые высокие рейтинги среди стран Центральной Азии. Однако ситуация ухудшается, признают медиаторы.

По словам представителя защиты журналистов и сайта Zanoza.kg, юриста Института медиа полиси Алтынай Исаевой, суды в своих решениях полностью проигнорировали необходимость соблюдения принципов соразмерности и разумности при назначении суммы компенсации морального вреда.
Ссылка:
просмотров: 368
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Текебаева. В суде опять перепалка
Дело Текебаева. Факт передачи взятки Алексеем Модиным не подтвержден
Дело Текебаева. Еще один адвокат заявляет о несостоятельности следствия
Дело Текебаева. Адвокаты заявляют, что в суде идет политическое шоу
Дело Текебаева. Адвокат просит оправдать подсудимого — его вина не доказана
Дело Текебаева. Подсудимый и судья ругаются: Не ори! — Я не ору!
Судебное заседание по делу Алмамбета Шыкмаматова перенесено
Дело Текебаева. Адвокаты опять напомнили судье о Трудовом кодексе
Дело Текебаева. В суде объяснили, почему обвинение в коррупции несостоятельно
На процесс по делу Александра Кима не явились свидетели
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;2 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 2
В&nbsp;Кыргызстане утвердят перечень автомобилей, которые будут изымать у&nbsp;граждан В Кыргызстане утвердят перечень автомобилей, которые будут изымать у граждан
Археологи из&nbsp;Кыргызстана и&nbsp;Турции обнаружили гробницу Караханидов в&nbsp;Нарыне Археологи из Кыргызстана и Турции обнаружили гробницу Караханидов в Нарыне
Чиновник в&nbsp;соцсети призывал убить участницу конкурса красоты от&nbsp;Кыргызстана Чиновник в соцсети призывал убить участницу конкурса красоты от Кыргызстана
Бизнес
Лучше связь, выше скорость мобильного Интернета от&nbsp;мобильного оператора&nbsp;О! Лучше связь, выше скорость мобильного Интернета от мобильного оператора О!
&laquo;Безлимитный&nbsp;4G&raquo; от&nbsp;MegaCom: живи на&nbsp;максимальной скорости! «Безлимитный 4G» от MegaCom: живи на максимальной скорости!
Более 20&nbsp;литров донорской крови сдали сотрудники MegaCom Более 20 литров донорской крови сдали сотрудники MegaCom
Мобильный оператор&nbsp;О! обеспечит паломников выгодной связью во&nbsp;время хаджа Мобильный оператор О! обеспечит паломников выгодной связью во время хаджа