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Общество

Выплаты от Госстраха в 2017 году уже получили более 60 граждан

Выплаты от Государственной страховой организации, по данным на 15 августа 2017 года, получил 61 кыргызстанец. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила председатель правления ОАО «ГСО» Джумагуль Эгамбердиева.

По ее словам, общая сумма выплат составила 12 миллионов 226 тысяч 124 сома.

За этот период заключено 30 тысяч 16 договоров:

Государственная страховая организация несет ответственность до миллиона сомов за дом в городской местности и до 500 тысяч — в сельской. При этом страховой полис стоит 1,2 тысячи сомов в городах и всего 600 сомов в селах.

Закон «Об обязательном страховании жилья от пожаров и стихийных бедствий» вступил в силу 11 февраля 2016 года. Он носит добровольный характер. Штрафов или других мер воздействия нет.
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