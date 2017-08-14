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Общество

Перенос Ошского рынка за город. Итоги опроса

Аким Ленинского района Нурдин Тынаев на прошлой неделе заявил: «Единственное оптимальное решение, которое раз и навсегда поможет поставить точку в деле стихийной торговли на Ошском рынке, — перенос базара за пределы города».

ИА «24.kg» предложило читателям поучаствовать в опросе и высказать свое мнение по данной инициативе. Больше половины (56 процентов, или 698 голосов) полностью поддерживают предложение, надеясь, что это поможет разгрузить дороги в районе базара.

Против выступили 19 процентов (240 человек), которые проголосовали, отметив интерес туристов к восточным базарам. Чуть меньше (13 процентов, или 161 человек) посчитали, что такой рынок вообще следует закрыть. Еще пяти процентам читателей базар нравится дешевизной товаров.

Мэр Бишкека Албек Ибраимов также прокомментировал данный вопрос, отметив, что вопросы есть и их следует решать.
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