Чиновники рассматривают вопрос о переносе Ошского рынка за город. Согласны?

«Единственное оптимальное решение, которое раз и навсегда поможет поставить точку в деле стихийной торговли на Ошском рынке, — перенос базара за пределы города», — сообщил ИА «24.kg» аким Ленинского района Нурдин Тынаев.

По его словам, сотрудники акимиата совместно с представителями налоговой и других служб «ежедневно борются со стихийными торговцами, и их число действительно уменьшилось».

Но в современных городах, тем более мегаполисах, столицах государств рынки внутри города — вчерашний день. Нурдин Тынаев

«Сейчас у нас торговые центры, мегамоллы открываются, появляется целая сеть магазинов продуктов питания. Поэтому острой необходимости в рынках в черте города нет. Абсолютно», — считает чиновник.

«Рано или поздно вопрос о переносе Ошского рынка возникнет. Сейчас вокруг него пробки, поскольку процентов 50 бусиков пытаются проложить свой маршрут именно через этот базар. В ближайшие несколько лет мы придем к тому, что все равно придется решать вопрос. Но это со временем. Сами понимаете, это очень сложный, щепетильный вопрос, который будет очень сильно политизироваться», — отметил Нурдин Тынаев.