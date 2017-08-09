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Общество

Избиение Кадыра Маликова. Второй нападавший приговорен к 18 годам заключения

Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор второму нападавшему на известного теолога Кадыра Маликова. Ырыскул Бейшеналиев решением суда приговорен к 18 годам лишения свободы.  

Напомним, на Кадыра Маликова напали 26 ноября 2015 года, когда он выходил из одного из столичных магазинов. Он получил несколько ножевых ранений.

Одного из преступников задержали по горячим следам. Алибек Тилек уулу был приговорен к пожизненному заключению. Однако суд второй инстанции этот приговор отменил и вынес решение о лишении свободы сроком на 20 лет.

Ырыскул Бейшеналиев был объявлен в международный розыск. Он укрывался в Турции. Позже его задержали в этой стране, и он был экстрадирован в Кыргызстан. По решению суда  Ырыскул Бейшеналиев признан членом террористической группировки «Исламское государство».  

Кадыр Маликов связывал это нападение с попыткой его устранения со стороны группировки «Исламское государство».  Он является оппонентом местных и международных религиозно-радикальных деятелей и критикует деятельность экстремистских и террористических группировок.
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