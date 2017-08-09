Узаконивание домов на пашне. Если не разрешат, обещают митинги

Президента Кыргызстана просят одобрить законопроект о трансформации орошаемых земель. Об этом ИА «24.kg» сообщил координатор ОО «Трансформация» Мурадил Балыбаев.

Парламент принял поправки об узаконивании домов на пашнях в третьем чтении в конце июня 2017 года. Законопроект позволит узаконить земельные участки, застроенные до 31 июля 2009 года.

Речь идет примерно о 40 тысячах участков по всей республике. Их общая площадь составляет более 13 тысяч гектаров.

По словам Мурадила Балыбаева, документ поступил в аппарат президента 10 июля. «До 10 августа закон должны были рассмотреть. Но в отделе правового обеспечения пишут возражение, ссылаясь на то, что в законопроекте не учтены сельхозпотери. Если они включат эти сельхозпотери, тогда государство должно обеспечить нас всеми коммуникациями. Потому что все расходы на проведение дороги, света, воды мы брали на себя», — сказал он.

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«Эти участки не узаконены еще со времен Советского Союза и до сих пор числятся как сельхозугодья», — добавил координатор ОО.

На вопрос, какими будут их дальнейшие действия, если закон не примут, Мурадил Балыбаев ответил: «Первомайский райсуд запретил проводить митинги до 20 октября 2017 года. Раз митинговать запрещено перед судами и «Белым домом», мы пойдем в районные и областные администрации по республике».