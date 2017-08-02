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Общество

В каких районах столицы запретили митинговать и проводить мирные акции

В некоторых районах Бишкека отныне запрещено протестовать и проводить мирные акции протеста. Запрет касается Первомайского района, а именно: на площади Ала-Тоо, территории около административных зданий Жогорку Кенеша, Дома правительства, Центральной избирательной комиссии и районного суда.

Решение запретить проведение мирных и других собраний и акций (за исключением официальных культурно-массовых мероприятий) с 27 июля до 20 октября 2017 года принято на основании жалоб жителей домов, расположенных рядом с Первомайским районным судом.

Напомним, жители домов у здания суда пожаловались на частые митинги, которые проводятся в поддержку Омурбека Текебаева и Садыра Жапарова, по чьим делам в данный момент проходят судебные разбирательства.

«В это время митингующие сидят на детских площадках, используют наши дворы как туалеты, кричат через рупоры. Это пугает наших детей и нарушает покой. Были случаи наезда на детей. Милиция из-за митингов часто оцепляет дорогу, и нас не пускают к домам на машинах», — написали жители в своих заявлениях.
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