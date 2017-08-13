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Общество

Топ-5 книг от богослова Кадыра Маликова

Фото из архива Кадыра Маликова. С доктором исламских наук Иорданского университета шейхом Абду Джалилем

Представляем вниманию читателям Топ-5 книг от известного богослова Кыргызстана, члена Совета улемов страны, главы общественного объединения «Религия, право и политика» Кадыра Маликова. 

1Виктор Гюго «Человек, который смеется»

Актуальность и глубина мысли автора дают читателю возможность задуматься над многими этическими вопросами в обществе, и в целом читать на досуге мировую классику полезно и приятно, считает Кадыр Маликов.

2 В.Витте «Наполеон Бонапарт»

Очень интересный научный исторический труд о жизни полководца. Эта книга дает возможность проанализировать важные события в Европе. Богослов рекомендует труд французского писателя тем, кто интересуется историей и историческим анализом.

3Имам Аль-Газали «Возрождение исламских наук»

Раскрывает истинный смысл понимания ислама как религии и значение исламских наук в развитии общества, личности и государства. Эта книга раскрывает глубокие смыслы Корана, учит тоньше понимать ислам.

4Ричард Поупкин «Философия. Вводный курс»

Рекомендую прочитать разделы по этике и политической философии, что расширит кругозор, позволит сравнить разные политические модели и провести критический анализ с возможностью практического применения, логики и аргументации. Это очень полезно для критического и независимого мышления.

5Чингиз Айтматов «Плаха»

Рекомендую для чтения все произведения Айтматова, особенно его ранние повести.   
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