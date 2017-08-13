Топ-5 книг от богослова Кадыра Маликова

Представляем вниманию читателям Топ-5 книг от известного богослова Кыргызстана, члена Совета улемов страны, главы общественного объединения «Религия, право и политика» Кадыра Маликова.

1 Виктор Гюго «Человек, который смеется»

Актуальность и глубина мысли автора дают читателю возможность задуматься над многими этическими вопросами в обществе, и в целом читать на досуге мировую классику полезно и приятно, считает Кадыр Маликов.

2 В.Витте «Наполеон Бонапарт»

Очень интересный научный исторический труд о жизни полководца. Эта книга дает возможность проанализировать важные события в Европе. Богослов рекомендует труд французского писателя тем, кто интересуется историей и историческим анализом.

3 Имам Аль-Газали «Возрождение исламских наук»

Раскрывает истинный смысл понимания ислама как религии и значение исламских наук в развитии общества, личности и государства. Эта книга раскрывает глубокие смыслы Корана, учит тоньше понимать ислам.

4 Ричард Поупкин «Философия. Вводный курс»

Рекомендую прочитать разделы по этике и политической философии, что расширит кругозор, позволит сравнить разные политические модели и провести критический анализ с возможностью практического применения, логики и аргументации. Это очень полезно для критического и независимого мышления.

5 Чингиз Айтматов «Плаха»

Рекомендую для чтения все произведения Айтматова, особенно его ранние повести.