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Общество

В ДУМК пока не знают, когда в Кыргызстане отметят Курман айт

«Еще рано говорить, когда в Кыргызстане отметят Курман айт», — сообщили ИА «24.kg» в пресс-службе Духовного управления мусульман.

«По предварительным данным, праздник в 2017 году выпадает на 1-2 сентября. Точная дата станет известна после 20 августа», — отметили в ДУМК.

В Кыргызстане даты празднования Курман и Орозо айт определяют по луне.

Мусульмане издревле отмечают праздник жертвоприношения. Желательно использовать треть жертвенного мяса для угощения семьи, треть подарить беднякам из числа соседей и родственников, а треть раздать в качестве милостыни тем, кто просит об этом.

Курман айт в республике является официальным государственным праздником. Этот день — нерабочий.
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