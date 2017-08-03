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Общество

На процесс по иску генпрокурора к Zanoza не пустили журналистов

Помощник судьи Первомайского района Алмаза Калыбаева не пустила журналистов на судебный процесс, пояснив, чтобы последние ждали окончания процесса.

Как позже пояснил корреспонденту ИА «24.kg» сам Алмаз Калыбаев, представители СМИ могли присутствовать на процессе и вести аудиозапись, но ходатайство о ведении фото- и видеосъемки судья отклонил.

Напомним, сегодня состоялось первое слушание по иску генпрокурора к изданию Zanoza в Первомайском райсуде.

Ранее генеральный прокурор Индира Джолдубаева, защищающая честь и достоинство президента Алмазбека Атамбаева, помимо опровержений требовала 13 миллионов сомов в виде компенсации за моральный ущерб (10 миллионов с «Азаттыка» и 3 миллиона с Zanoza.kg) за опубликованный на сайтах изданий комментарий лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева о своей поездке на Кипр.

Позже, 12 мая, на официальном сайте президента Кыргызстана опубликовали его предложение к генпрокурору отозвать иск к изданию «Азаттык». Отметим, предложение главы государства об отзыве произошло через полтора месяца после того, как Кыргызстан посетил директор «Радио Свобода» Томас Кент, который встретился с Алмазбеком Атамбаевым.

Судья Ленинского райсуда Бишкека Жылдыз Жумабаева 3 июля удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры о прекращении исковых претензий к «Азаттык медиа» и ходатайство о переносе рассмотрения дела по подсудности, то есть о рассмотрении дела в Первомайском райсуде, поскольку юридический адрес редакции Zanoza.kg находится на этой территории.

Как сообщил ИА «24.kg» адвокат ответчика Акмат Алагушев, сегодня их сторона внесла ходатайство о приобщении к материалам дела результатов экспертизы.

«Истцы заявили свои требования, нами озвучена наша позиция. Как обычно, они просят удовлетворить. Мы заявили, что они абсурдны, и просили судью отклонить их. Также нами представлена независимая экспертиза экспертов Нижегородского университета Российской Федерации, что никаких оскорблений и негатива в отношении президента КР комментарий не нес и иск не имеет оснований. Судья приобщил документ к делу», — сообщил Акмат Алагушев.
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