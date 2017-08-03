Ветлаборатория в Ботсаду. Чиновники не пускают журналистов на заседание

Журналистов не пускают на заседание по обсуждению строительства ветеринарной лаборатории на территории Ботанического сада в Бишкеке.

Представители Министерства сельского хозяйства заявили, что заседание закрытое и представителей СМИ не приглашали. «Никакой государственной тайны нет, но это рабочее совещание», — отметили чиновники.

Напомним, под застройку в ближайшее время могут отдать 4 гектара особо охраняемой природной территории сада, который расположен в верхней части города и является водоохранной территорией в селе- и сейсмоопасной зоне.

Строить лабораторию будут китайцы. Чиновники заверили, что опасности она не представляет. Однако по Закону КР «Об особо охраняемых природных территориях» Ботсад является национальным достоянием и подлежит госохране.

За последнюю неделю Ботсад трижды горел. Сотрудники не исключают, что это был поджог.