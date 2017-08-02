3 августа: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.00–18.00 — улицы Лермонтова, Ибраева, Сокулукская, Кантемировская, переулок Кирпичный, №№ 38, 39, 41–44, детсад №113, микрорайоны «Асанбай», «Кок-Джар», №№ 7, 8;

9.00–17.00 — квадрат, ограниченный улицами Интергельпо, Мозолева, Пишпекской, Дэн Сяопина, улицы Орозбекова, Токтогула, Валдайская, Репина, Малдыбаева, 18.

В Чуйской области:

9.00–17.00 — жилмассив «Мурас-Ордо», села Озерное, Дачное, ГЭС-5, Кайырма, Селекционное, Кашка-Баш, Нижний Орок, Верхний Орок, Тош-Булак (улица Айзабекова), Сокулук (улица Школьная), Алексеевка (улицы Первомайская, Чапаева), Полтавка (улица Центральная), Кара-Булак (улица Шопокова);

8.00–18.00 — город Кара-Балта (улицы Ленина, Энгельса, Т.Молдо, Маркса, Тельмана, Пирогова).

В Иссык-Кульской области:

9.00–17.00 — села Ырдык, Конкина, Тепке, Михайловка, Ой-Булак, Кутургу (отдельные районы), кошары и насосные станции села Тогуз-Булак;

9.00–14.00 — села Кара-Шаар и пригороды Балыкчи, курортная зона села Долинка.

В Ошской области:

9.00–17.00 — сельские управы Алай, Уч-Добо, Сары-Таш, Сары-Могол, Талды-Суу , Кызыл-Тал, Будалык;

8.00–17.00 — сельские управы Чон-Алай, Кашка-Суу, Джекенди.

В Баткенской области: