Китайцам не понравились другие территории для ветлаборатории, кроме Ботсада

Ветлабораторию на территории Ботанического сада в Бишкеке будут строить китайцы. Об этом сообщил сегодня журналистам директор департамента карантина растений Минсельхоза Амангелди Исаев.

По его словам, объект планируется возвести в рамках соглашения, подписанного президентом КР и председателем КНР. Это китайский грант, но его размер чиновнику пока неизвестен. «Там ощутимая сумма: только на проектно-сметную документацию выделили 920 тысяч юаней», — сказал Амангелди Исаев.

Это будет уникальная на всю Центральную Азию лаборатория с современным оборудованием. Амангелди Исаев

На вопрос журналистов, почему для строительства выбрали именно земли Ботсада, которые подлежат госохране как особо охраняемые природные территории, глава департамента ответил: «Мы показали нашим коллегам с китайской стороны все территории, которые находятся в ведении Минсельхоза, но они не ответили их требованиям. А территория Ботсада им понравилась. Они полностью изучили коммуникации, землеотвод, подключение света, воды, канализацию. Поэтому 26 июля Минсельхоз внес проект постановления на рассмотрение правительства».

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Документ проходит согласование с 17 государственными органами. Какое они дадут заключение, пока неизвестно. Амангелди Исаев не исключает и отрицательного.

«На выбранной площади пустырь. На территории площадью 4 гектара будет построено здание, а вокруг мы все озеленим», — добавил он.

Сколько всего деревьев попадет под снос, пока неизвестно. Чиновники обещают «все восстановить».

Отметим, ученые выступили против строительства лаборатории в Ботсаду.