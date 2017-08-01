Китайцам не понравились другие территории для ветлаборатории, кроме Ботсада

Ветлабораторию на территории Ботанического сада в Бишкеке будут строить китайцы. Об этом сообщил сегодня журналистам директор департамента карантина растений Минсельхоза Амангелди Исаев.
По его словам, объект планируется возвести в рамках соглашения, подписанного президентом КР и председателем КНР. Это китайский грант, но его размер чиновнику пока неизвестен. «Там ощутимая сумма: только на проектно-сметную документацию выделили 920 тысяч юаней», — сказал Амангелди Исаев.
На вопрос журналистов, почему для строительства выбрали именно земли Ботсада, которые подлежат госохране как особо охраняемые природные территории, глава департамента ответил: «Мы показали нашим коллегам с китайской стороны все территории, которые находятся в ведении Минсельхоза, но они не ответили их требованиям. А территория Ботсада им понравилась. Они полностью изучили коммуникации, землеотвод, подключение света, воды, канализацию. Поэтому 26 июля Минсельхоз внес проект постановления на рассмотрение правительства».
Это будет уникальная на всю Центральную Азию лаборатория с современным оборудованием.Амангелди Исаев
Документ проходит согласование с 17 государственными органами. Какое они дадут заключение, пока неизвестно. Амангелди Исаев не исключает и отрицательного.
«На выбранной площади пустырь. На территории площадью 4 гектара будет построено здание, а вокруг мы все озеленим», — добавил он.
Сколько всего деревьев попадет под снос, пока неизвестно. Чиновники обещают «все восстановить».
Отметим, ученые выступили против строительства лаборатории в Ботсаду.