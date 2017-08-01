Чиновники заверяют: лаборатория в Ботсаду будет безопасной

«Мы отвечаем за безопасность ветеринарной лаборатории, которую планируется построить в Ботаническом саду», — заявил сегодня директор Департамента карантина растений Минсельхоза Амангелди Исаев.

Под застройку в ближайшее время могут отдать 4 гектара особо охраняемой природной территории сада, который расположен в верхней части города и является водоохранной территорией в селе- и сейсмоопасной зоне.

Ученые выступили против, аргументируя в том числе тем, что лаборатория — это «сосредоточение возбудителей различных болезней».

«Участники пресс-конференции вводят людей в заблуждение, что там будут опасные микроорганизмы. Такого не будет. В лаборатории будут только выдавать заключения о безопасности на экспортную и импортную продукцию. Ничего храниться там не будет», — подчеркнул Амангелди Исаев.

Он добавил, что две аналогичные лаборатории расположены в центре города — «одна испокон веков в районе Филармонии, вторая — вниз по улице Абдрахманова, вдоль БЧК».

«Никакой опасности для горожан они не несут», — сказал чиновник.

Он отметил, что вопросы ветлабораторий находятся в ведении госинспекции. Однако по решению правительства КР проектом строительства лаборатории в Ботсаду занимается Минсельхоз.

«После вступления Кыргызстана в ЕАЭС каждая экспортируемая партия сельхозпродукции должна сопровождаться ветеринарным, фитосанитарным сертификатами. Есть проблемы с вывозом сельхозпродукции. Поэтому в наших интересах начать строительство уже в ближайшее время. Сертификаты — зеленая дорога на экспорт сельхозпродукции», — резюмировал глава департамента.