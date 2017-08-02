В Кыргызстане осудили членов «Народного парламента»

В Первомайском районном суде Бишкека вынесли приговор членам «Народного парламента» Бекболоту Талгарбекову, Марату Султанову, Толубаю Колубаеву, Тойгонбеку Калматову и Александру Гусеву.

Суд счел вину подсудимых полностью доказанной во время следствия и судебного разбирательства.

Бекболота Талгарбекова и Толубая Колубаева приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, Марата Султанова — к 10 годам, Тойгонбека Калматова — к 5 годам (условно), Александра Гусева — к 6 годам (условно).

Напомним, в мае 2016 года ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении членов объединения «Народный парламент». Их обвинили по статьям 27–295 «Приготовление к насильственному захвату власти» и 27–341 «Приготовление к применению насилия в отношении представителя власти» УК КР.