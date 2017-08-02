23:40
+34
USD 68.69
EUR 81.19
RUB 1.15
Общество

В Кыргызстане осудили членов «Народного парламента»

В Первомайском районном суде Бишкека вынесли приговор членам «Народного парламента» Бекболоту Талгарбекову, Марату Султанову, Толубаю Колубаеву, Тойгонбеку Калматову и Александру Гусеву.

Суд счел вину подсудимых полностью доказанной во время следствия и судебного разбирательства.

Бекболота Талгарбекова и Толубая Колубаева приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, Марата Султанова — к 10 годам, Тойгонбека Калматова — к 5 годам (условно), Александра Гусева — к 6 годам (условно).

Напомним, в мае 2016 года ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении членов объединения «Народный парламент». Их обвинили по статьям 27–295 «Приготовление к насильственному захвату власти» и 27–341 «Приготовление к применению насилия в отношении представителя власти» УК КР. 
Ссылка:
просмотров: 1086
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Садыра Жапарова осудили на 11 лет и 6 месяцев лишения свободы
Дело Текебаева. Адвокаты заявили отвод судье, он отказал в семнадцатый раз
Свидетели по делу Александра Кима говорят о необходимости повторных экспертиз
Дело Текебаева. Адвокаты просят суд назначить закрытое заседание
По делу Александра Кима опрашивают экспертов Госслужбы судебных экспертиз
Дело Текебаева. Адвокаты просят вызвать в суд свидетелем премьер-министра
Дело Текебаева. Омурбек Абдырахманов узнал Алексея Модина по прическе
Дело Текебаева. 13 мая 2010 года подсудимые с Маевским и Модиным не встречались
Жапаров: Кыргызскому народу еще долго предстоит бедствовать
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
&laquo;Мои 24&raquo;. Один день из&nbsp;жизни бишкекского гея «Мои 24». Один день из жизни бишкекского гея
Неудобный вопрос Алмазбеку Атамбаеву повлек увольнение журналиста Неудобный вопрос Алмазбеку Атамбаеву повлек увольнение журналиста
ФСБ России распространила видеозапись задержания уроженцев Средней Азии ФСБ России распространила видеозапись задержания уроженцев Средней Азии
Бизнес
&laquo;День&nbsp;&mdash; Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom: быстро, просто, экономно «День — Ночь» от MegaCom: быстро, просто, экономно
&laquo;Переходи на&nbsp;О! + TV&raquo;&nbsp;&mdash; все включено для вашего отдыха «Переходи на О! + TV» — все включено для вашего отдыха
Врач-диетолог из&nbsp;Москвы рассказала бишкекчанам о&nbsp;сбалансированном питании Врач-диетолог из Москвы рассказала бишкекчанам о сбалансированном питании
Более 270 новых объектов связи. Активное развитие мобильной сети О! Более 270 новых объектов связи. Активное развитие мобильной сети О!